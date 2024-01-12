Любимая еда русских императоров. Лапша, котлеты и жирный поросенок

Может показаться, что члены императорской семьи, имея доступ к невероятному богатству, обладали необычными предпочтениями в еде. Однако в действительности ситуация была другая.

О том, какую еду предпочитали русские властители, читайте в этом материале.

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Петр I

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Петр Алексеевич был достаточно аскетичен, несмотря на то, что он занимал трон Российской империи. В еде царь предпочитал блюда, которые сегодня едят многие россияне. А самая любимая еда у него была ячневая крупа. Ее Петр Алексеевич мог есть на завтрак, обед и ужин. Царь даже называл ее «любимой романовской». Уже после смерти государя блюдо переименовали в перловую кашу, от английского слова pearl, то есть «жемчужина».

Николай I

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Николай I был известен тем, что предпочитал солдатский быт домашнему уюту. Он был настолько неприхотлив, что мог попросить положить ему второе в ту же тарелку, где ранее находилось первое. Однако именно при нем в России появились пожарские котлеты. Согласно легенде, царь был проездом из Петербурга в Москву, и остановился в Торжке, где изволил отобедать котлетами. Однако у трактирщика не оказалось мяса, поэтому императору подали котлеты из рубленой курятины, которые ему очень понравились. А готовила их Дарья Пожарская.

Екатерина II

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Екатерина Алексеевна в молодости любила хорошо поесть. И все же ближе к зрелому возрасту врачи запретили ей переедать, поэтому она ела много фруктов и не ужинала. Но порой царица позволяла себе полакомиться вареной говядиной с квашеной капустой и сольными огурчиками. К мясу шел соус из вяленых оленьих язычков. Это блюдо она любила больше французского паштета и английского ростбифа.

Павел I

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Павел I буквально во всем перечил своей матери Екатерине II. Та в годы собственного правления ввела моду за все иностранное, в том числе на еду. Сын, взойдя на трон, сменил всех поваров. Новые готовили уже совсем другие блюда. Среди них была и квашеная капуста с сосисками, самая любимая еда государя.

Александр III

Александр Александрович очень любил поесть, из-за чего страдал от лишнего веса. Он всю жизнь мечтал постройнеть. Однако любовь ко вкусной еде всегда перевешивала. А одним из самых его любимых блюд был поросенок под хреном. Причем соус царь предпочитал конкретный — от Тестова. Об этом знали многие москвичи, ведь именно в этом городе Александр III заказывал себе эту позицию.

Николай II

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Николай II, в отличие от своего отца, не имел проблем с лишним весом. Государь, как пишут исследователи, активно занимался спортом и часто отказывался от ужина. А есть он предпочитал очень умеренными порциями, избегая кулинарных изысков. Известно, что последний русский император любил очень простую еду. А больше всего многодетный отец ценил на своем столе пшеничную лапшу с голубями.