Развязка «Санты-Барбары» и зарождение баскетбола: 15 января в истории

Каждый день в мире происходят события разного масштаба, которые имеют значение для отдельной группы людей, жителей одного города, страны, нескольких государств или всего мирового сообщества. Пока мы проживаем обычный день, рождаются люди, издаются книги, снимаются и выходят в прокат фильмы, издаются законы, совершаются открытия в различных областях науки и пр.

© Кадр из сериала "Санта-Барбара"

«Рамблер» расскажет о памятных событиях, масштабных и не особо, радостных и трагических, которые оставили след в отечественной или мировой истории и датируются 15 января.

Видео дня

В эфир вышла заключительная серия «Санты-Барбары», 1993 год

На сегодняшний день существует огромное количество сериалов, которые можно посмотреть в любой удобный момент. Однако пару-тройку десятков лет назад все было не так просто, как сейчас, поэтому приходилось зависеть от расписания трансляция любых передач и многосерийных фильмов. В 1980-90-х годах особую популярность возымела мыльная опера «Санта-Барбара», сюжету которой, казалось бы, не было конца. 15 января 1993 года – тот самый день, когда в эфир вышла последняя, 2137-я серия культового шоу.

Запущен «Союз-5», 1969 год

Ровно 55 лет назад с космодрома Байконур стартовал пилотируемый космический корабль серии «Союз», на следующий день после своего предшественника. На следующий день, 16 января, они состыковались – это была первая в мире стыковка двух пилотируемых космических кораблей. Но на этом достижения не закончились: космонавты корабля «Союз-5» вышли в открытый космос и перешли в корабль «Союз-4».

Затопление Бостона патокой, 1919 год

15 января 1919 года произошло трагическое событие, которое омрачило жизнь бостонцев: на алкогольном заводе взорвался огромный резервуар с кормовой массой под названием меласса, в результате чего волна сахаросодержащей жидкости полилась на улицы города и стала затапливать их со скоростью около 60 км/ч. Спасательная операция длилась четыре дня, но несмотря на все усилия сотрудников вооруженных сил США и медиков погиб 21 человек, а еще полторы сотни попали в больницы с травмами разной степени.

Впервые опубликованы правила игры в баскетбол, 1892 год