Почему у статуи Венеры Милосской нет рук

История Венеры Милосской полна загадок и тайн, и одним из самых мистических вопросов, возникающих при взгляде на эту изящную скульптуру, является отсутствие у нее рук. О причинах этого явления расскажет "Рамблер".

© Victor Grigas/commons.wikimedia.org

Эта потрясающая мраморная статуя была обнаружена в 1820 году на острове Мелос (также известном как Милос) в Эгейском море греческим крестьянином. Несмотря на то, что Венера Милосская считается одним из самых известных и популярных произведений искусства, ее происхождение и история до сих пор окутаны тайной.

Видео дня

Согласно предположениям искусствоведов и историков, Венера Милосская была создана греческим скульптором в период между 130 и 100 годами до нашей эры. Скульптура изображает величественную женскую фигуру в полный рост, с красиво пропорционированными формами и анатомической точностью. Интересно, что Венера Милосская стала одной из первых скульптур, где изображена женщина голой, а не в одежде.

Однако самые пикантные вопросы возникают в отношении отсутствия рук у этой скульптуры. В культурной исследовательской среде есть несколько гипотез, объясняющих эту особенность. Одна из них связана с идеалами красоты и гармонии в древнегреческом искусстве. По этой теории, скульптор намеренно избавился от рук, чтобы сосредоточить внимание зрителей на идеальности женского тела и выразить идею о внутренней силе красоты.

Другая гипотеза связана с возможными повреждениями скульптуры во время долгого времяни, которое она провела в морской среде. Остров Мелос, где была обнаружена Венера Милосская, подвержен различным климатическим условиям, в том числе сильным ветрам и заметному воздействию соли. Эти факторы могли вызвать разрушение и отслоение руковицы скульптуры.

Третья и наиболее загадочная теория, которую некоторые исследователи предполагают, связана с актом вандалства или специальной манипуляцией скульптуры. Согласно этой гипотезе, руки скульптуры могли быть оторваны с целью хранения в сейфе или для более удобной транспортировки. Однако, по всей видимости, планы о восстановлении рук так и не были осуществлены, и поэтому скульптура осталась без них.