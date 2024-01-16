Приметы високосного года и что нельзя делать

2024 год будет високосным. Издавна високосные года считались неблагоприятными.

О том, почему люди издревле опасались високосных годов и чего нельзя делать в этот период, читайте в нашем материале.

Что такое високосный год

Високосный год случается каждые четыре года. Обычно Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за 365 дней 5 часов 46 минут. За четыре года накапливается дополнительный день, который и становится 29 февраля.

Древние верили, что високосный год таит в себе массу неприятностей. Якобы в этот период возрастают шансы на самые разные невзгоды: причем дело касается как конкретного индивидуума, так и государства в целом. Однако люди научились читать приметы, которые помогают предвидеть будущее и быть готовым ко всему даже в такой непростой период, как високосный год.

Приметы високосного года

Високосный год, судя по приметам, неблагоприятен для вещей, которые традиционно приносят радость людям. В их числе самые долгожданные начинания и перемены, которые случаются в жизни.

Согласно приметам, в високосный год следует быть ниже травы и тише воды, позволив всему идти своим чередом, а важные вещи и дела оставить на будущее. В противном случае ни одно из начинаний не принесет каких-либо результатов.

Приметы високосного года предупреждают: не беритесь за новое. Это касается как работы, так и личной жизни.

Чего нельзя делать в високосный год

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Високосный год считается настолько опасным и непростым периодом, что наши предки предпочитали не предпринимать ничего нового до тех пор, пока он не закончится. В прошлом они накопили огромный опыт на тему того, что можно и нельзя делать в високосный год.

Позволив себе ничего не делать в високосный год, вы убережете себя и своих близких от неприятностей. В список того, чего нельзя делать в високосный год, входит множество вещей:

Вступать в брак;

Начинать бизнес;

Переезжать;

Менять работу;

Начинать ремонт;

Покупать недвижимость;

Заводить питомцев;

Рожать детей;

Путешествовать.

Кроме того, наши предки верили, что в високосный год нельзя собирать грибы. Причина тому кроется в науке, а не в суевериях. Известно, что грибница вырождается раз в четыре года, а значит, шансы в високосный год наткнуться на ядовитый гриб в разы выше, чем обычно.

В приметы високосного года народ верит до сих пор. Даже в просвещенный XXI век, как пишут в СМИ, в високосный год меньше бракосочетаний, чем обычно. Предполагается, что влюбленные не спешат связать себя узами брака в этот период, понимая, что в високосный год этого делать нельзя.

События последних високосных годов

Unsplash.com 2020 год — начало пандемии коронавируса. Миллиарды людей засели дома, потому как закрылись школы, магазины, кафе, заводы, кинотеатры. Мировая экономика и частный бизнес понесли огромные убытки.

2016 год — произошло огромное количество авиакатастроф и терактов. Этот год считается самым крупным по количеству последних.

2008 — начался мировой финансовый кризис, из-за которого понизился уровень жизни миллиардов людей в самых разных уголках планеты.