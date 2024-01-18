В США продают плавучую часовню-дом за 63 млн рублей

В США плавающую свадебную часовню, переоборудованную в дом с двумя спальнями, выставили на торги – ее можно приобрести за 699 тысяч долларов ( примерно 62 млн рублей). Это попытка продать судно стала уже четвертой. Впервые Часовню выставляли на продажу в 2017 году. С того момента цена значительно выросла – изначально дом стоил на 300 тысяч долларов меньше. Об этом сообщает издание DailyMail.

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До тех пор, пока помещение не было переоборудовано в кондоминиум, судно являлось одной из двух плавучих часовен во всем мире. Теперь же это дом площадью 1800 квадратных футов (167 кв.м), который в настоящее время пришвартован в Пальметто, штат Флорида, и известен как Бывшая часовня в заливе.

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Внутри расположены две спальни и две ванные комнаты, а крышу украшает девятиметровый шпиль. Плавучий дом полностью выполнен из стекловолокна, что позволяет ему легко плавать на воде, несмотря на вес около 33 тонн.

Витражные окна выполнены из специального защитного стекла, которому не страшен ураган. Жилье оснащено генератором мощностью 8 кВт, который питает все удобства, включая спутниковую антенну, антенну для электромобилей, телевизор, кухонную технику и кондиционеры.

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