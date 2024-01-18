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В США продают плавучую часовню-дом за 62 млн рублей

В США плавающую свадебную часовню, переоборудованную в дом с двумя спальнями, выставили на торги – ее можно приобрести за 699 тысяч долларов ( примерно 62 млн рублей). Это попытка продать судно стала уже четвертой. Впервые Часовню выставляли на продажу в 2017 году. С того момента цена значительно выросла – изначально дом стоил на 300 тысяч долларов меньше. Об этом сообщает издание DailyMail.

В США продают плавучую часовню-дом за 63 млн рублей
© Specialfinds.com

До тех пор, пока помещение не было переоборудовано в кондоминиум, судно являлось одной из двух плавучих часовен во всем мире. Теперь же это дом площадью 1800 квадратных футов (167 кв.м), который в настоящее время пришвартован в Пальметто, штат Флорида, и известен как Бывшая часовня в заливе.

Specialfinds.com

Внутри расположены две спальни и две ванные комнаты, а крышу украшает девятиметровый шпиль. Плавучий дом полностью выполнен из стекловолокна, что позволяет ему легко плавать на воде, несмотря на вес около 33 тонн.

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Витражные окна выполнены из специального защитного стекла, которому не страшен ураган. Жилье оснащено генератором мощностью 8 кВт, который питает все удобства, включая спутниковую антенну, антенну для электромобилей, телевизор, кухонную технику и кондиционеры.

Specialfinds.com

«Я купил его не для того, чтобы оставить себе. Я купил его как проект. Это действительно круто и идеально подходит для того, чтобы туда кто-то мог переехать», — поделился один из реконструкторов бывшей часовни.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что пара продает дом за 1,7 млн долларов, чтобы отправиться в круиз.

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