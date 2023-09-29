«Последние в своем роде». Девушка выставила на продажу икеевские игрушки за 10 млн
Москвичка решила заработать крупную сумму на продаже мягких игрушек из магазина IKEA. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений, об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Девушка предлагает приобрести у нее сразу три плюшевых игрушки, купленных в известном гипермаркете, – крысу и двух мышей.
Предположительно, речь идет о тех игрушках, которые были представлены в сети магазинов IKEA с названиями «Госиг Ротта» и «Госиг Мус».
Цена на игрушки поражает – за плюшевых грызунов москвичка хочет выручить 10 миллионов рублей. Судя по всему, такая стоимость объясняется тем, что магазины, основанной в Швеции компании, больше не работают в России.
Объявление размещено около двух недель назад, что говорит о том, что желающих приобрести плюшевых крысу и мышей не так уж и много.
Королевские мыши и крыса. Последние в своем роде, — говорится в описании к товарам.
При этом на том же сайте можно найти большое количество объявлений, где те же игрушки продаются по весьма скромным ценам – в районе трехсот/четырехсот рублей.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как женщина заработала миллионы долларов на продаже улиток.