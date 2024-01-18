Прорыв блокады Ленинграда и открытие Гавайских островов: 18 января в истории

Каждый день в мире происходят события разного масштаба, которые имеют значение для отдельной группы людей, нескольких государств или всего мирового сообщества. Пока мы следуем привычному распорядку дня, рождаются люди, печатаются книги, снимаются и выходят в прокат фильмы, утверждаются законы, совершаются открытия в различных областях науки и пр.

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«Рамблер» расскажет о памятных событиях, масштабных и не особо, радостных и трагических, которые оставили след в отечественной или мировой истории и датируются 18 января.

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Берг Усланд закончил одиночный переход через Антарктиду, 1997 год

Ровно 27 лет назад норвежец Берг Усланд закончил свое путешествие через Антарктиду, в которое отправился 15 ноября в 1996 году. На протяжении нескольких месяцев он пребывал наедине с собой в окружении снега, горных хребтов и ледников. Как отметил сам норвежец, длительная одиночная экспедиция обладает элементом медитации.

Кстати, обойти Антарктиду на лыжах норвежцу удалось не с первого раза.

"В своей первой попытке пересечь Антарктиду я прошел более 620 миль до Южного полюса. Но вместо того, чтобы добраться до пункта назначения на другом конце континента, мне пришлось вызвать самолет в середине экспедиции и вернуться, так как я заработал сильное обморожение. Но я не люблю сдаваться и на следующий год решил попробовать еще раз", – пишет он в своей книге.

Прорвана блокада Ленинграда, 1943 год

Ровно 81 год назад в этот самый день произошло памятное событие: войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокаду Ленинграда, что ознаменовало переломный момент в битве за город. Прорыв имел огромное политическое, экономическое и идеологическое значение: благодаря связавшему Ленинград со страной коридору жители и военные в городе стали получать пропитание, что значительно облегчило их жизнь.

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 и продлилась 497 дней.

Джеймс Кук открыл Гавайские острова, 1778 год

Сейчас Гавайские острова являются популярным курортом и притягивают к себе путешественников из разных уголков мира захватывающими дух видами и уединенной атмосферой. Но когда-то они были доступны исключительно для полинезийцев, а другие люди о существовании этих участков суши вовсе и не догадывались. Все изменилось 246 лет назад, когда знаменитый английский мореплаватель Джеймс Кук отправился в очередное плавание по Тихому океану и открыл Гавайи для европейцев, обозвав их Сандвичевыми островами.