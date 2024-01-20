Почему город Ватикан ― отдельное государство

Государство-город Ватикан является маленькой территорией площадью всего 0,44 квадратных километра, расположенной внутри столицы Италии ― Рима. Он представляет собой независимое государство, и его суверенном правителем является Папа. Как так вышло, что маленький район стал отдельным государством, расскажет "Рамблер".

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История Ватикана уходит корнями в древнюю историю Римской империи и возникновение христианства. В IV веке Римской империей правили императоры, и христианская религия испытывала период преследований. Тем не менее, в 313 году император Константин Великий издал "Миланский договор", который признавал христианство законной религией.

В период правления Папы Льва IV (847-855 гг.) Ватикан стал епископским престолом Римского Епископата. Однако, многие века город оставался частью Папского государства, образованного в результате возникновения средневековой христианской республики. В ходе этих веков папы столкнулись с различными политическими и военными конфликтами, изменялись границы государства и сменялись папы.

Президентство Бенито Муссолини в Италии, объявившееся в 1922 году, оказало серьезное влияние на отношения между Святым Престолом и итальянским правительством. До 1929 года Святой Престол потерял большую часть своих владений в Центральной Италии, и Папа был лишен политической власти. Тем не менее этот период является одним из важнейших исторических эпох в истории Ватикана.

В 1929 году было подписано соглашение из Латерана, между Святым Престолом и Королевством Италия. Документ осуществил компромисс между обеими сторонами. В соответствии с ним Святой Престол признал Ватикан как независимое государство, а Италия ― религиозный и политический авторитет Папы. Соглашение предусматривало также финансовые компенсации за утрату территорий, а также подтверждение религиозных свобод и иммунитета Папы.