В офисном здании в центре Сан-Паулу есть один необычный сотрудник – рыжий кот по имени Бино. У Бино есть хозяин, но кот предпочитает проводить свои дни, «работая» в соседнем офисе.

Каждое утро Бино приходит в офисный центр и начинает свой рабочий день. Он обходит все этажи, приветствуя сотрудников и заходя в разные офисы в поисках еды и ласки.

«Бино стал частью нашего офисного сообщества,» говорят сотрудники. «Мы заботимся о нем, и он приносит нам много радости своим присутствием.»

И действительно, Бино любим всеми в офисе. Он развлекает сотрудников, играя с ними или устраиваясь у них на коленях во время работы.