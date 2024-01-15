Жизнь порой преподносит нам поистине удивительные истории, которые кажутся вымыслом, но на самом деле происходили на самом деле. Одна из таких историй случилась в 1975 году во Франции.

В том году в стране проходил конкурс двойников великого актера немого кино Чарли Чаплина. Множество людей, похожих на знаменитого комика, собрались, чтобы соревноваться в точности копирования его образа. К удивлению организаторов и зрителей, в конкурсе решил поучаствовать и сам Чаплин.

Однако, несмотря на то, что Чарли Чаплин и был оригиналом этого образа, он занял в конкурсе лишь третье место. Его двойники оказались ещё более похожими на него самого.