От каких расстройств могут страдать персонажи «Винни-Пуха»
Во всем мире 18 января отмечается День Винни-Пуха. Этот праздник приурочен ко дню рождения Алана Милна, который написал серию книг о плюшевом медвежонке и его друзьях.
Многими «Винни-Пух» воспринимается как детская сказка о животных. Однако у «Винни-Пуха» есть и тайный смысл, говорят ученые. О том, что скрывается за сюжетом «Винни-Пуха», — в материале «Рамблера».
Канадские ученые предположили, что необычные характеры персонажей «Винни-Пуха» можно объяснить их различными психическими отклонениями
Идея о том, что Винни-Пух, Пятачок, Ослик, Тигруля и их друзья имеют дело с психическими расстройствами, возникла в работе, опубликованной в 2000 году в журнале Канадской медицинской ассоциации в публикации под названием «Патология в Стоакровом лесу: взгляд на нейроразвитие по А. А. Милну».
«Мы не можем не задаваться вопросом, насколько богаче могла бы быть жизнь Винни-Пуха, если бы он прошел курс лечения малыми дозами стимулирующих препаратов», — пишут исследователи.
Сара Ши, ведущий автор работы, позже рассказала, что «целью этого шутливого исследования было напомнить людям, что у каждого могут быть [психические] расстройства».
Несмотря на то, что статья явно носит шуточный характер, анализируя знаменитых персонажей «Винни-Пуха» Милна, Ши и ее коллеги подчеркнули реальную потребность в поддержке и осознании нашего собственного психического благополучия, а также здоровья тех, кто нас окружает.
Психические расстройства персонажей «Винни-Пуха»
- Винни-Пух — синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), вызванное его привязанностью к меду и повторяющимся подсчетам.
- Пятачок — генерализованное тревожное расстройство (ГТР).
- Кролик — нарциссизм.
- Ослик — дистимия.
- Сова — дислексия.
- Кристофер Робин — расстройство не диагностировано, хотя Кристоферу не хватает родительского контроля, и он проводит большую часть времени, общаясь с животными.
- Тигруля — СДВГ.
- Кенга — гиперопека над Ру.
- Ру — жертва гиперопеки, проблемы со сверстниками.
Эта теория важна, потому что, во-первых, она нормализует разговоры о психических заболеваниях, а не стигматизирует их. Во-вторых, она также показывает, что психическое здоровье может затронуть любого человека. Как сказала доктор Ши в одном из интервью, это хорошо, если ребенок с психическими расстройствами идентифицирует себя с одним из персонажей, поскольку это вызовет чувство сопричастности. Кроме того, так как «Винни-Пух» в основном состоит из антропоморфных животных, их связь с психическим здоровьем делает их еще более многослойными и человечными, доказывая мастерство А. А. Милна как писателя.