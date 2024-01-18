От каких расстройств могут страдать персонажи «Винни-Пуха»

Во всем мире 18 января отмечается День Винни-Пуха. Этот праздник приурочен ко дню рождения Алана Милна, который написал серию книг о плюшевом медвежонке и его друзьях.

© Кадр из мультфильма "Винни-Пух"

Многими «Винни-Пух» воспринимается как детская сказка о животных. Однако у «Винни-Пуха» есть и тайный смысл, говорят ученые. О том, что скрывается за сюжетом «Винни-Пуха», — в материале «Рамблера».

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Канадские ученые предположили, что необычные характеры персонажей «Винни-Пуха» можно объяснить их различными психическими отклонениями

Идея о том, что Винни-Пух, Пятачок, Ослик, Тигруля и их друзья имеют дело с психическими расстройствами, возникла в работе, опубликованной в 2000 году в журнале Канадской медицинской ассоциации в публикации под названием «Патология в Стоакровом лесу: взгляд на нейроразвитие по А. А. Милну».

«Мы не можем не задаваться вопросом, насколько богаче могла бы быть жизнь Винни-Пуха, если бы он прошел курс лечения малыми дозами стимулирующих препаратов», — пишут исследователи.

Сара Ши, ведущий автор работы, позже рассказала, что «целью этого шутливого исследования было напомнить людям, что у каждого могут быть [психические] расстройства».

Несмотря на то, что статья явно носит шуточный характер, анализируя знаменитых персонажей «Винни-Пуха» Милна, Ши и ее коллеги подчеркнули реальную потребность в поддержке и осознании нашего собственного психического благополучия, а также здоровья тех, кто нас окружает.

Психические расстройства персонажей «Винни-Пуха»

Винни-Пух — синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР), вызванное его привязанностью к меду и повторяющимся подсчетам.

Пятачок — генерализованное тревожное расстройство (ГТР).

Кролик — нарциссизм.

Ослик — дистимия.

Сова — дислексия.

Кристофер Робин — расстройство не диагностировано, хотя Кристоферу не хватает родительского контроля, и он проводит большую часть времени, общаясь с животными.

Тигруля — СДВГ.

Кенга — гиперопека над Ру.

Ру — жертва гиперопеки, проблемы со сверстниками.