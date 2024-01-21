Как бальзамировали тело Ленина

21 января исполняется 100 лет со дня смерти советского вождя Владимира Ильича Ленина.

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О том, как Ленин провел последние годы жизни и почему построили Мавзолей, — в материале «Рамблера».

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К 1921 году Ленин уже сильно вымотался, его здоровье резко ухудшилось. Годы бешеной революционной деятельности привели к тому, что он страдал от бессонницы и острых головных болей. Он уехал в свой дом в Горки, под Москвой, чтобы за ним ухаживала семья, но симптомы стали настолько серьезными, что он подумывал о самоубийстве. Ему была сделана операция, которая не помогла.

Ленин продолжал работать, но все равно находил время, чтобы арестовывать и сажать в тюрьму своих противников. Он также продолжал враждовать со Сталиным, которого считал «грубым» и неподходящим для высоких постов. Их отношения ухудшились, когда во время телефонного разговора Сталин оскорбительно накричал на жену Ленина, Надежду Крупскую. Ленин настаивал на том, что Сталин не должен править страной и что его преемником должен стать Лев Троцкий.

Но серия новых инсультов привела к тому, что к 1923 году Ленин не мог уже ни говорить, ни даже писать. Несмотря на это, в декабре он был избран председателем правительства только что созданного Советского Союза, а власти обнадеживающе заявили, что его здоровье улучшается, отметив, что недавно он охотился на кроликов. Но это было не так. Ленин умер 21 января 1924 года.

«Самый тяжелый удар, постигший трудящихся Советского Союза, как и всего мира со времени завоевания власти рабочими и крестьянами России, глубоко потрясет каждого рабочего и каждого крестьянина не только в нашей республике, но и во всех странах. Широчайшие массы трудящихся всего мира будут оплакивать величайшего своего вождя. Его больше нет среди нас, но его дело останется незыблемым», — говорилось в заявлении правительства.

Тело Ленина было доставлено поездом в Москву, где его на три дня выставили в Доме профсоюзов. Миллион человек пришли почтить его память.

Когда Ленин умер, большинство советских руководителей выступили против идеи сохранения его тела после временного выставления на всеобщее обозрение. Многие предлагали похоронить его в закрытой гробнице на Красной площади. Но холодная зима сохранила выставленное на всеобщее обозрение тело Ленина в хорошем состоянии в течение почти двух месяцев, пока огромные толпы людей ждали, чтобы отдать дань уважения вождю. Это также дало лидерам время пересмотреть идею сохранения тела на более длительный срок. Чтобы избежать любых ассоциаций останков Ленина с религиозными реликвиями, они обнародовали тот факт, что советская наука и исследователи несут ответственность за сохранение и поддержание тела Ленина в хорошем состоянии.

В итоге лидеры согласились опробовать экспериментальную методику бальзамирования, разработанную анатомом Владимиром Воробьевым и биохимиком Борисом Збарским (будущий фигурант дела врачей). Первый эксперимент по бальзамированию длился с конца марта по конец июля 1924 года. Проведение этого эксперимента осложнялось тем, что врач, проводивший вскрытие тела Ленина, уже перерезал основные артерии и другие кровеносные сосуды. Неповрежденная кровеносная система могла бы помочь доставить бальзамирующую жидкость по всему телу.