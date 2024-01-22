Нельзя пришивать пуговицы и сплетничать: приметы на 22 января
Сегодня православная церковь вспоминает митрополита Московского и всея Руси Филиппа, а по народному календарю 22 января именуется Филипповым днем.
Как и в другие даты, на двадцать второй день первого месяца в году на Руси было положено следовать поверьям и совершать определенные действия, которые должны были завлечь в дом добрых духов и отвести от него злых. Внимательно следили в том числе за изменениями в погоде и поведении животных – как диких, так и домашних, – ведь даже по незначительным деталям можно предсказать погоду на ближайшее будущее, верили наши предки.
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От каких действий сегодня лучше отказаться, а каким, напротив, стоит уделить время – в материале «Рамблера».
Чего нельзя делать 22 января
- Сегодня нельзя сидеть без дела, так как в противном случае можно лишиться удачи или денежных средств.
- Не рекомендуется в этот день ругаться, сквернословить, сплетничать, смеяться над другими людьми, потому что все эти действия привлекают внимание нечисти и вредят репутации. А испорченная в этот день репутация сулит проблемами в отношениях, как в романтических, так и в деловых, считалось на Руси.
- 22 января не лучший день для дальних поездок: сегодня они не принесут ничего хорошего. Если выбора нет, и отъехать от дома необходимо, то перед выходом лучше подмести пол.
- Нельзя сегодня пришивать пуговицы, ведь, согласно поверьям, ослушавшийся запрета человек не сможет разрешить ни старые, ни новые проблемы.
- Также стоит отказаться от алкогольных напитков и азартных игр.
Что можно делать 22 января
- В этот день на Руси мужчины кололи дрова, а женщины наводили порядок в доме. Как уже было отмечено раньше, сегодня не стоит лениться, а лучше, напротив, провести день с пользой.
- К вечеру было принято ходить в баню, устраивать застолье и приглашать в гости человека, которому нигде не переночевать. Считалось, что совершение доброго дела привлечет к приютившим удачу.
- Сегодня нужно качественно выполнять свою работу: святой Филипп не уважал тех, кто трудился на скорую руку, не в полную силу и отлынивал от исполнения своих обязанностей.
- Сновидения на Филиппов день считались вещими. Если они были хорошими, то приветствовалось рассказать о них близким. О недобрых снах следовало умалчивать.
Погодные приметы
- Ясный солнечный день сулит богатый урожай.
- Спешащий утаиться в хлеву скот говорит о приближающихся морозах и снегопадах.
- Если окна в доме запотели, значит, скоро потеплеет. А морозные узоры, напротив, намекают на то, что холода продержатся еще долго.
- Сидящие на самых верхушках деревьях вороны предвещают усиление морозов.
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