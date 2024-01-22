Нельзя пришивать пуговицы и сплетничать: приметы на 22 января

Как и в другие даты, на двадцать второй день первого месяца в году на Руси было положено следовать поверьям и совершать определенные действия, которые должны были завлечь в дом добрых духов и отвести от него злых. Внимательно следили в том числе за изменениями в погоде и поведении животных – как диких, так и домашних, – ведь даже по незначительным деталям можно предсказать погоду на ближайшее будущее, верили наши предки.