«Кровавое воскресенье» и покушение на Брежнева: 22 января в истории

Каждый день в мире происходят события разного масштаба, которые имеют значение для отдельной группы людей, нескольких государств или всего мирового сообщества. Пока мы проживаем обычный день, рождаются люди, издаются книги, принимаются законы, совершаются открытия в различных областях науки и пр.

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«Рамблер» расскажет о памятных событиях, масштабных и не особо, радостных и трагических, которые оставили след в отечественной или мировой истории и датируются 22 января.

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12-й старт шаттла «Индевор», 1998 год

26 лет назад в этот день в свой двенадцатый полет отправился многоразовый транспортный космический корабль NASA «Индевор». Он должен был состыковаться с российской орбитальной станцией «Мир», забрать ненужный груз и доставить новый. В ходе запуска астронавты шаттла провели в космосе девять дней и благополучно возвратились на Землю, приземлившись на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния.

В экипаж входили шесть человек: пять американцев и один россиянин – Салижан Шарипов, для которого это был первый космический полет.

Предпринята попытка покушения на Леонида Брежнева, 1969 год

55 лет назад лейтенант Советской армии Виктор Ильин совершил покушение на Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. 21 января 1969 года он сбежал из воинской части города Ломоносова, захватив с собой два пистолета из оружейной комнаты, добрался до Ленинграда и вылетел из него в Москву. Ильин остановился у своего дяди, объяснив приезд желанием посмотреть на встречу советских космонавтов, на которой в том числе должен был присутствовать Брежнев. Утром 22 января Виктор Ильин облачился в милицейский плащ своего дяди и отправился в Кремль, куда был беспрепятственно пропущен. Слившись с «коллегами» в оцеплении у Боровицких ворот, дождался проезда правительственного кортежа и открыл огонь по автомобилю, в котором, как он думал, находился и сам генсек.

Однако это было не так, поэтому реализовать задуманное не удалось. Преступник был задержан, вскоре он был признан невменяемым и отправлен на лечение в психиатрическую больницу.

«Кровавое воскресенье», 1905 год

Еще одно трагическое событие в отечественной истории. 22 января 1905 года петербургские рабочие собрались для передачи императору Николаю II коллективной Петиции о рабочих нуждах, так как ранее прошедшие забастовки не возымели влияния на власть и не привели к ожидаемым результатам. В разработанном документе также содержалось требование созвать народное представительство в форме Учредительного собрания. В связи с масштабным шествием у Зимнего дворца было выставлено оцепление, через которое собравшиеся рабочие в какой-то момент попытались прорваться. Солдаты стали разгонять демонстрантов, используя при этом огнестрельное оружие.