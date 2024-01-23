Самое смертоносное землетрясение: 23 января в истории, знаменательные события

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"Рамблер" расскажет о том, что случалось в разные годы 23 января.

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Самое разрушительное землетрясение в истории потрясло Китай

23 января 1556 года в результате землетрясения в провинции Шэньси, Китай, погибло около 830 000 человек. Подсчет жертв после крупномасштабных катастроф, особенно до 20-го века, часто бывает неточным, но эта катастрофа до сих пор считается самой смертоносной за все время.

Землетрясение произошло поздно вечером, а толчки продолжались до утра следующего дня. Более позднее научное расследование показало, что магнитуда землетрясения составляла примерно от 8,0 до 8,3, что далеко не самое сильное землетрясение за всю историю наблюдений. Однако землетрясение произошло посреди густонаселенного района с плохо построенными зданиями и домами, что привело к ужасающему числу погибших.

Эпицентр землетрясения находился в долине реки Вэй в провинции Шэньси, недалеко от городов Хуасянь, Вэйнань и Хуайинь. В Хуасяне рухнули все здания и дома, в результате чего погибло более половины жителей города, число которых исчисляется десятками тысяч. Похожая история произошла в Вэйнане и Хуайине. В некоторых местах в земле открылись расщелины глубиной почти 20 метров. Серьезные разрушения и гибель людей произошли на расстоянии более 300 миль от эпицентра. Землетрясение также вызвало оползни, которые привели к огромному числу погибших.

Даже если число смертей, вызванных землетрясением в Шэньси, немного завышено, оно все равно будет со значительным отрывом считаться худшим бедствием в истории.

Мадлен Олбрайт стала первой женщиной-госсекретарем

В 1977 году, на следующий день после единогласного утверждения Сенатом США Мадлен Олбрайт приводится к присяге в качестве первой женщины-госсекретаря Америки вице-президентом Элом Гором в Белом доме. Будучи главой Госдепартамента США, Олбрайт была самой высокопоставленной женщиной-чиновником в истории США, и это звание заставило некоторых заявить, что «стеклянный потолок», препятствующий восхождению женщин в правительстве, был снят.

Олбрайт родилась в Чехословакии в 1937 году и бежала в Соединенные Штаты со своей семьей в 1948 году после коммунистического переворота. Она изучала право и государственное управление в Колумбийском университете в Нью-Йорке и получила степень доктора философии. В 1970-е годы она работала сотрудником Совета национальной безопасности и Белого дома, а в 1989 году стала президентом некоммерческой организации «Центр национальной политики».

В январе 1993 года президент Билл Клинтон назначил ее постоянным представителем США при Организации Объединенных Наций , где она заработала репутацию жесткого, откровенного переговорщика с личным подходом. В декабре 1996 года Клинтон выдвинула ее кандидатуру вместо Уоррена Кристофера на посту государственного секретаря, самой важной и влиятельной должности в президентском кабинете. За время своего пребывания в должности Олбрайт продемонстрировала хорошее понимание мировых проблем и впечатляющие языковые навыки (она говорила на чешском, польском, французском и русском языках).