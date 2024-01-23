Нельзя поднимать ложки и хвастаться: приметы на 23 января
23 января в православной церкви отмечается память святого Григория, епископа Нисского. Он был известным философом и богословом. В этот день также начинается самая первая капель. О том, что можно и нельзя делать 23 января, — в материале «Рамблера».
В народе 23 января считалось днем, по которому можно предсказать характер предстоящего лета. Этот день назывался Днем святого Григория или Григорием Летоуказателем. Люди наблюдали за погодой, чтобы понять, каким будет лето.
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Святой Григорий написал множество работ, включая нравственные сочинения, толкования к Священному Писанию, проповеди и письма.
Что нельзя делать 23 января
- Не стоит жаловаться на свое здоровье без оснований, так как это может привести к возникновению серьезных болезней.
- Также не рекомендуется выбрасывать мусор и золу вместе с ненужными вещами, чтобы не выкинуть семейное счастье.
- В этот день не следует ныть и капризничать, чтобы не привлечь неприятности.
- Хвастаться деньгами и материальными благами тоже не рекомендуется, так как можно лишиться их из-за кражи, пожара или потери.
- Сквернословие также лучше избегать, чтобы не привлечь личные проблемы.
- По приметам не стоит мыть посуду в чужом доме, чтобы не вызвать ссоры и недопонимания.
- Стряхивать иней с деревьев тоже не разрешается, чтобы не испортить урожай.
- Если ложка упала во время еды, то ее лучше оставить на полу до утра, чтобы отпугнуть неприятного гостя.
Что можно делать 23 января
- Считалось, что нужно хорошо работать, чтобы привлечь удачу.
- Традиционно на ужин готовили мясо и всей семьей собирались за одним столом, чтобы насладиться этим блюдом. По поверьям, тот, кто отведает мяса в этот день, будет здоров весь год.
- Чтобы стать богатым, можно трижды обойти стог сена против часовой стрелки и принести горсть травы домой.
Народные приметы на 23 января
- Если погода ясная, то ожидается жаркое лето.
- Если идет сухой снег, то лето будет засушливым, а если мокрый снег, то лето будет дождливым.
- Ветер с юга предвещает частые грозы.
- Если на столбах виден иней, это может указывать на плохую рыбалку и неурожай.
- Если деревья покрыты инеем, то небо будет синим.
- Безоблачное и ясное небо на 23 января может быть признаком ранней весны.
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