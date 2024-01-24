День в истории, 24 января: знаменательные события

24 января произошло множество событий, которые повлияли не только на историю нашей страны, но и на весь мир.

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"Рамблер" рассказывает о важных исторических датах, которые произошли 24 января.

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1848 – Начало "золотой лихорадки" в Калифорнии

Золотая лихорадка в Калифорнии началась после обнаружения золотых самородков в долине Сакраменто в начале 1848 года и стала, пожалуй, одним из самых значительных событий, определивших историю Америки в первой половине XIX века. По мере распространения новостей о находке тысячи потенциальных золотодобытчиков отправились по морю или по суше в Сан-Франциско и окрестности, а к концу 1849 года некоренное население территории Калифорнии уже составляло около 100 000 человек (в то время как до 1848 года этот показатель составлял менее 1000). Во время "золотой лихорадки", пик которой пришелся на 1852 год, здесь было добыто драгоценных металлов на общую сумму 2 миллиарда долларов.

1918 – Россия переходит на григорианский календарь

В 1918 году, после революции, Ленин поднял вопрос о реформе календаря и, изучив его, опубликовал декрет, предписывающий принять григорианский стиль "в целях согласования со всеми цивилизованными странами мира".

Хотя правительство официально приняло григорианский календарь, Русская православная церковь по-прежнему придерживалась привычного юлианского. Именно по этой причине, например, празднование Рождества Христова, 25 декабря по григорианскому календарю, наступает в юлианском календаре 7 января.

1939 – Самое смертоносное землетрясение в Чили

24 января 1939 года около полудня в центральной части Чили произошло землетрясение магнитудой 8,3. По оценкам, в результате землетрясения погибло до 50 000 человек, хотя некоторые утверждают, что реальное число погибших, скорее всего, составило около 28 000. Это событие произошло спустя 21 год после другого страшного землетрясения, в результате которого в Чили погибло около 5 000 человек.

Первым пострадал город Чильян, где было разрушено несколько тысяч домов. Считается, что погиб почти каждый четвертый житель, многие оказались заперты в рухнувших зданиях. Спустя несколько минут мощный удар был нанесен по городу Консепсьон. Здесь почти все здания были полностью разрушены. Тела погибших скопились и впоследствии были захоронены в братских могилах. В результате землетрясения в Консепсьоне начались пожары, которые не удавалось потушить в течение нескольких дней.

1984 – Apple начинает продажи первого ПК Macintosh в США

Компания Apple доказала свою успешность, представив Macintosh в январе 1984 года с помощью громкой телевизионной рекламы во время Супербоула. Первоначальная цена составляла около 2500 долларов.

Вместо того чтобы набирать названия программ в командной строке, в графическом интерфейсе пользователи могли нажимать на "иконки", или картинки, представляющие программы, которые они хотели запустить. Они также могли выполнять такие функции, как сохранение, перемещение или удаление файлов, нажимая и перетаскивая иконки по экрану с помощью устройства, называемого мышью. Мышь имела всего одну кнопку, что стало стандартом Apple.

1989 – Серийный убийца Тед Банди казнен с помощью электрического стула

В 7 часов утра 24 января 1989 года Тед Банди умер через казнь на электрическом стуле в тюрьме штата Флорида после изнасилований и убийств десятков жертв в период с 1974 по 1978 год.