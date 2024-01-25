Ядерная путаница и самый большой бриллиант: 25 января в истории, знаменательные события

Если вам кажется, что 25 января — это обычный день, то попробуйте вспомнить историю. Для кого-то эта дата изменила жизнь.

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«Рамблер» расскажет о знаменательных событиях, случившихся в разные годы в один день — 25 января.

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Самый большой бриллиант

25 января 1905 года во время обычной проверки шахты Premier в Претории, Южная Африка, суперинтендант шахты сделал невероятное открытие: бриллиант весом 3106 карат. (Некоторые источники говорят, что открытие произошло 26 января.) Он весил 600 грамм и был назван «Cullinan» — это был самый большой бриллиант, когда-либо найденный.

Суперинтендант Фредерик Уэллс был на 5 метров ниже земной поверхности, когда заметил вспышку звездного света, встроенную в стену чуть выше него. Его открытие было представлено в тот же день сэру Томасу Каллинану, который владел шахтой. Затем Каллинан продал бриллиант правительству провинции Трансвааль, которое подарило камень британскому королю Эдуарду VII в качестве презента на день рождения. Обеспокоенный тем, что алмаз может быть украден при пути из Африки в Лондон, Эдуард договорился отправить фальшивый бриллиант на борт парохода, загруженного детективами, в качестве отвлекающего маневра. В то время как приманка медленно пробралась из Африки на корабле, настоящий камень был отправлен в Англию в простой коробке.

Эдвард поручил огранку бриллианта Джозефу Ассеру, главе Амстердамской алмазной компании Asscher. Асшер, который вырезал знаменитый бриллиант Excelsior, бриллиант 971 карат, найденный в 1893 году, изучал камень в течение шести месяцев, прежде чем попытаться порезать его. При первой попытке стальное лезвие сломалось, не повлияв на бриллиант. При второй попытке алмаз разбился точно так, как планировалось; затем Ашер, предположительно, упал в обморок от нервного истощения.

Позже Cullinan был разрезан на девять больших камней и около 100 меньших, оцененных в миллионы долларов. Самый большой камень называется «Звезда Африки I» или «Cullinan I», и был весом 530 карат — это самый большой бесцветный алмаз мелкого качества в мире. Второй по величине камень, «Звезда Африки II» или «Куллинан II», имеет 317 карат. Оба этих камня, а также «Cullinan III», выставлены в Лондонском Тауэре с другими драгоценностями британской короны; Cullinan I установлен в королевском скипетре британского суверена, в то время как Cullinan II находится в Императорской государственной короне.

Первая церемония «Эмми»

Первая церемония вручения премии "Эмми" состоялась 25 января 1949 года в Голливудском спортивном клубе. Награды признают превосходство в телевидении (которое в 1940-х годах было новым средством).

Первая телевизионная академия Голливуда была основана тремя годами ранее Сидом Кэссидом, бывшим киноредактором Фрэнка Капры, который позже работал в Paramount Studios и развлекательным журналистом. В то время, когда только около 50 000 американских домохозяйств имели телевизоры, Кэссид увидел необходимость в организации, которая способствовала бы продуктивному обсуждению зарождающейся развлекательной среды. Членство в академии быстро росло, несмотря на отсутствие поддержки со стороны голливудского киноистеблишмента, который, возможно, по понятным причинам чувствовал угрозу со стороны телевидения и его потенциала развлекать зрителей дома, а не в кинотеатрах и театрах.

Россия впервые активирует свои системы ядерного командования

25 января 1995 года радар обороны России с ранним предупреждением обнаруживает неожиданный запуск ракеты недалеко от Норвегии, и российское военное командование оценивает, что ракета находится всего в нескольких минутах от удара по Москве. Спустя несколько минут президент России Борис Ельцин, его министр обороны и его начальник штаба были проинформированы о запуске ракеты. Системы ядерного командования перешли в боевой режим, и ядерные чемоданы, которые носили Ельцин и его высший командир, были активированы впервые в истории советской системы вооружений.

Через пять минут после обнаружения запуска российское командование определило, что точка удара ракеты будет за пределами России. Прошло еще три минуты, и Ельцин был проинформирован о том, что запуск, скорее всего, не был частью внезапного ядерного удара западных атомных подводных лодок.