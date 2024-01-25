Ядерная путаница и самый большой бриллиант: 25 января в истории, знаменательные события
Если вам кажется, что 25 января — это обычный день, то попробуйте вспомнить историю. Для кого-то эта дата изменила жизнь.
«Рамблер» расскажет о знаменательных событиях, случившихся в разные годы в один день — 25 января.
Самый большой бриллиант
25 января 1905 года во время обычной проверки шахты Premier в Претории, Южная Африка, суперинтендант шахты сделал невероятное открытие: бриллиант весом 3106 карат. (Некоторые источники говорят, что открытие произошло 26 января.) Он весил 600 грамм и был назван «Cullinan» — это был самый большой бриллиант, когда-либо найденный.
Суперинтендант Фредерик Уэллс был на 5 метров ниже земной поверхности, когда заметил вспышку звездного света, встроенную в стену чуть выше него. Его открытие было представлено в тот же день сэру Томасу Каллинану, который владел шахтой. Затем Каллинан продал бриллиант правительству провинции Трансвааль, которое подарило камень британскому королю Эдуарду VII в качестве презента на день рождения. Обеспокоенный тем, что алмаз может быть украден при пути из Африки в Лондон, Эдуард договорился отправить фальшивый бриллиант на борт парохода, загруженного детективами, в качестве отвлекающего маневра. В то время как приманка медленно пробралась из Африки на корабле, настоящий камень был отправлен в Англию в простой коробке.
Эдвард поручил огранку бриллианта Джозефу Ассеру, главе Амстердамской алмазной компании Asscher. Асшер, который вырезал знаменитый бриллиант Excelsior, бриллиант 971 карат, найденный в 1893 году, изучал камень в течение шести месяцев, прежде чем попытаться порезать его. При первой попытке стальное лезвие сломалось, не повлияв на бриллиант. При второй попытке алмаз разбился точно так, как планировалось; затем Ашер, предположительно, упал в обморок от нервного истощения.
Позже Cullinan был разрезан на девять больших камней и около 100 меньших, оцененных в миллионы долларов. Самый большой камень называется «Звезда Африки I» или «Cullinan I», и был весом 530 карат — это самый большой бесцветный алмаз мелкого качества в мире. Второй по величине камень, «Звезда Африки II» или «Куллинан II», имеет 317 карат. Оба этих камня, а также «Cullinan III», выставлены в Лондонском Тауэре с другими драгоценностями британской короны; Cullinan I установлен в королевском скипетре британского суверена, в то время как Cullinan II находится в Императорской государственной короне.
Первая церемония «Эмми»
Первая церемония вручения премии "Эмми" состоялась 25 января 1949 года в Голливудском спортивном клубе. Награды признают превосходство в телевидении (которое в 1940-х годах было новым средством).
Первая телевизионная академия Голливуда была основана тремя годами ранее Сидом Кэссидом, бывшим киноредактором Фрэнка Капры, который позже работал в Paramount Studios и развлекательным журналистом. В то время, когда только около 50 000 американских домохозяйств имели телевизоры, Кэссид увидел необходимость в организации, которая способствовала бы продуктивному обсуждению зарождающейся развлекательной среды. Членство в академии быстро росло, несмотря на отсутствие поддержки со стороны голливудского киноистеблишмента, который, возможно, по понятным причинам чувствовал угрозу со стороны телевидения и его потенциала развлекать зрителей дома, а не в кинотеатрах и театрах.
Россия впервые активирует свои системы ядерного командования
25 января 1995 года радар обороны России с ранним предупреждением обнаруживает неожиданный запуск ракеты недалеко от Норвегии, и российское военное командование оценивает, что ракета находится всего в нескольких минутах от удара по Москве. Спустя несколько минут президент России Борис Ельцин, его министр обороны и его начальник штаба были проинформированы о запуске ракеты. Системы ядерного командования перешли в боевой режим, и ядерные чемоданы, которые носили Ельцин и его высший командир, были активированы впервые в истории советской системы вооружений.
Через пять минут после обнаружения запуска российское командование определило, что точка удара ракеты будет за пределами России. Прошло еще три минуты, и Ельцин был проинформирован о том, что запуск, скорее всего, не был частью внезапного ядерного удара западных атомных подводных лодок.
Эти выводы были сделаны за несколько минут до того, как Ельцин и его командиры должны были распорядиться о ядерном ответе на основе стандартного запуска по протоколам предупреждения. Позже выяснилось, что ракета, запущенная из норвежского Шпицбергена, на самом деле несла инструменты для научных измерений. За девять дней до этого Норвегия уведомила 35 стран, включая Россию, о точных деталях запланированного запуска. Министерство обороны России получило заявление Норвегии, но не проинформировало об этом дежурного персонала в центре раннего оповещения о предстоящем запуске. Мероприятие вызвало серьезную озабоченность по поводу качества ядерных систем бывшего Советского Союза.