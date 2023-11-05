Самый красивый покинутый город: почему ушли люди

В мире существует несколько десятков мест, откуда по тем или иным причинам ушли люди. Одним из таких поселений стал итальянский город Крако. Этот городок расположен не в какой-то там глуши, а вполне себе живописном месте в регионе Базиликата. Поселение было основано в эпоху раннего средневековья в VIII веке на скале и отличается довольно необычной архитектурой.

Крако мог бы стать настоящей туристической Меккой, если бы не землетрясение 1963 года. Подземный толчок повредил не только жилые здания, но и скалу-основание, на которой был построен поселок. Напуганные мрачными перспективами однажды быть погребенными вместе со своими домами жители города были вынуждены покинуть Крако.

Несмотря на апокалиптические прогнозы, поселок уцелел и стал своеобразными воротами в прошлое, на радость кинематографистам и любителям экстремального туризма. Например, именно здесь снимались «Страсти Христовы» Мела Гибсона.