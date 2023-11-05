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Самый красивый покинутый город: почему ушли люди

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    В мире существует несколько десятков мест, откуда по тем или иным причинам ушли люди. Одним из таких поселений стал итальянский город Крако. Этот городок расположен не в какой-то там глуши, а вполне себе живописном месте в регионе Базиликата. Поселение было основано в эпоху раннего средневековья в VIII веке на скале и отличается довольно необычной архитектурой.

    Крако мог бы стать настоящей туристической Меккой, если бы не землетрясение 1963 года. Подземный толчок повредил не только жилые здания, но и скалу-основание, на которой был построен поселок. Напуганные мрачными перспективами однажды быть погребенными вместе со своими домами жители города были вынуждены покинуть Крако.

    Несмотря на апокалиптические прогнозы, поселок уцелел и стал своеобразными воротами в прошлое, на радость кинематографистам и любителям экстремального туризма. Например, именно здесь снимались «Страсти Христовы» Мела Гибсона.

    Как выглядит покинутый город Крако – в галерее «Рамблера».

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