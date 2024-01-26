Вырывался и задерживал дыхание: появились детали первой в США казни азотом

Осужденный на смертную казнь американец из штата Алабама пытался помешать исполнению приговора и вырывался во время казни. Об этом сообщил комиссар Департамента исправительных учреждений Алабамы Джон Хэмм.

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По его словам, азот поступал в организм осужденного около 15 минут. Мужчина в это время пытался задерживать дыхание и вырывался с кушетки, к которой был привязан. Его агония длилась около 22 минут, добавил комиссар.

Генпрокурор штата Алабама Стив Маршалл добавил, что процедура заняла около 30 минут. Он также отметил, что процедура подтвердила гуманность и эффективность такого способа казни, передает РЕН ТВ.

Указанный способ казни предполагает плотное прижатие маски к лицу, после чего в нее подается газообразный азот. Осужденный на смерть продолжает нормально дышать, но постепенно азот вытесняет из легких кислород, что приводит к потере сознания и последующей остановке сердца.

Напомним, это первый случай казни осужденного с применением чистого азота в истории США. Признанный виновным в заказном убийстве женщины в 1988 году Кеннет Юджин Смит был казнен 25 января в городе Этмор. При этом в ноябре 2022 года Смита уже пытались казнить с помощью смертельной инъекции, однако исполнители не смогли в отведенное для казни время ввести катетер в вену. «Вечерняя Москва» узнала, какие еще методы казни применяют в Соединенных Штатах и других странах.