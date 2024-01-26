Легендарный Мясокомбинат «Самсон» приговорили к сносу

Мясокомбинат «Самсон», точнее, оставшиеся от него здания, разрешили снести для новых построек. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

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Мясокомбинат «Самсон» на слуху у нескольких поколений россиян. Предприятие ввели в эксплуатацию в 1933 году, что сделало его в итоге символом эпохи. В советское время, будучи изначально Мясокомбинатом им. С. К. Кирова, это предприятие было одним из самых престижных мест работы. А его продукция считались едва ли не лучшей.

В 1936 году у входа на завод установили двух быков из бронзы. Именно изображение быка в итоге стало логотипом мясокомбината «Самсон», знакомого россиянам. Это было второе по величине производство в СССР. Однако в начале 2000-х компанию признали банкротом.

Десятки лет архитектурный комплекс зданий мясокомбината им. C. М. Кирова считался объектом культурного наследия. Однако в 2024 году КГИОП лишил его этого статуса, разрешив тем самым демонтаж.