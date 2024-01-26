«Багдадский вор», хлеб по 450 рублей, елочные базары: история блокады Ленинграда

27 января 1944 года Ленинград был полностью освобожден от блокады, в условиях которой местные жители пробыли более 870 дней.

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Писатель и историк Евгений Матонин рассказал в интервью "Комсомольской правде", как ленинградцы выживали в этот трагический период отечественной истории.

Несмотря на тяжелейшие испытания в городе продолжали работать кинотеатры, которые, по словам Матонина, были для многих спасением. Показывали преимущественно, как несложно догадаться, фильмы о войне: о разгроме немцев под Сталинградом, о событиях на Ленинградском фронте. Но мелькали и отвлеченные от страшных событий киноленты: так, популярностью у зрителей пользовалась британская фэнтезийная мелодрама "Багдадский вор" 1940-го года.

Писатель поведал в том числе о том, как ленинградцы праздновали Новый 1943-й год. Известно, что накануне озарились светом около 3000 домов, и в город завели более 7000 елок. Последние, кстати, выставлялись на елочных базарах, которых насчитывалось восемь штук.

"В Ленинградский дом ученых на елку настоящего маленького мишку привели, в зоосаде его чудом сохранили".

Как отметил историк, животное осталось в живых, в отличие от котов: из-за отсутствия пропитания людям приходилось идти на страшные вещи. Неудивительно, что самым распространенным видом преступлений была подделка продуктовых карточек и спекуляция. Хлеб во времена блокады считался самым настоящим деликатесом, о чем свидетельствовала его стоимость: в конце 1942-го года килограмм хлеба, например, стоил 400-450 рублей.

"Как только прорвали блокаду, к началу января 1943-го цена упала сразу вдвое. Потом еще снизилась. При том средняя зарплата на заводе была в пределах 100 - 200 рублей", – приводятся слова Евгения Матонина.