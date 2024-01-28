Почему в СССР каратэ считалось уголовным преступлением

Во многих странах каратэ признается как спортивная дисциплина, однако в СССР на протяжении длительного периода его практика и пропаганда считались уголовным преступлением. Но почему так происходило? На этот вопрос ответит "Рамблер".

В Советском союзе была установлена строгая система цензуры и контроля над информацией. Каратэ, как и другие боевые искусства, рассматривались как потенциально опасные идеологические средства, способные подорвать существующую систему. Власти опасались, что каратэ может быть использовано для организации подпольных групп или для физической самообороны против правительства.

В массовом сознании советских людей каратэ ассоциировалось с насилием и борьбой насмерть, что противоречило принципам коммунистической идеологии о миролюбии и коллективизме. Боевые искусства рассматривались как средство самоутверждения и индивидуализма, что не соответствовало социалистическому обществу.

Также в СССР спортивная сфера тщательно контролировалась государством. Официальными видами спорта считались только те, которые были признаны соответствующими лидерам страны. Каратэ не входило в список официальных видов спорта, и его практику и пропаганду ограничивали или запрещали.

Примечательно также, что в СССР существовали строгие ограничения на импорт иностранной литературы, фильмов и спортивного оборудования. Каратэ как иноземное боевое искусство оказалось вне доступа для большинства людей, что также способствовало его "изоляции" и статусу запрещенной деятельности.