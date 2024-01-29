«‎Ось зла» и самый большой джекпот: 29 января в истории

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«Рамблер» расскажет, какими событиями запомнилось 29 января.

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Джордж Буш объявляет Ирак, Иран и Северную Корею «осью зла»

29 января 2002 года в своем первом обращении к нации после терактов 11 сентября президент Джордж Буш назвал Ирак, Иран и Северную Корею «осью зла».

Спустя чуть больше года своего президентства и несколько месяцев после начала войны, которая в конечном итоге стала самой продолжительной в американской истории, Буш определил эти три страны как основные узлы широкомасштабной и очень опасной сети террористов, угрожающих Соединенным Штатам. В его речи была изложена логика, лежащая в основе «войны с террором» Буша – серии военных действий, которые определят внешнюю политику США на следующие два десятилетия.

Спичрайтеру Буша Дэвиду Фруму приписывают создание термина «ось зла», который должен был напомнить о державах Оси , против которых Соединенные Штаты и их союзники сражались во Второй мировой войне . Администрация Буша хотела подчеркнуть огромную угрозу, исходящую от этих трех «террористических государств», утверждая, что каждое из них находится в процессе создания оружия массового уничтожения и поддержки террористических группировок, таких как « Аль-Каида» . Отец Буша, бывший президент Джордж Буш-старший , вторгся в Ирак в 1990 году после отражения иракского вторжения в соседний Кувейт, но оставил у власти Саддама Хусейна.

После событий 11 сентября администрация Джорджа Буша ждала меньше месяца, прежде чем вторгнуться в Афганистан и свергнуть там режим Талибана. Вскоре Буш обратил внимание на «смену режима» в Ираке. Хотя между Ираком, Ираном и Северной Кореей не было прямых связей (Ирак и Иран, по сути, обычно воспринимались как геополитические враги), концепция «оси зла», объединенной в своем стремлении навредить американцам, оказалась полезной для тех, кто аргументы в пользу второго вторжения в Ирак.

День рождения первого автомобиля

В 1885 году немецкий инженер-механик Карл Бенц спроектировал и построил первый в мире практичный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Год спустя, 29 января 1886 года, Бенц получил первый патент (DRP № 37435) на автомобиль, работающий на газе. Это был трехколесный автомобиль под названием Motorwagen или Benz Patent Motorcar.

Бенц построил свой первый четырехколесный автомобиль в 1891 году. Он основал компанию Benz & Company и к 1900 году стал крупнейшим в мире производителем автомобилей . Он также стал первым в мире водителем, имеющим законные права, когда великий герцог Баденский наградил его этой наградой. Что особенно примечательно, так это то, что он смог достичь этих целей, несмотря на относительно скромное прошлое.

Самый большой джекпот

29 января 2000 года в казино Лас-Вегаса некая Синтия Джей выиграла 35 миллионов долларов на автомате «Однорукий бандит». Это крупнейший в мире выигрыш на игровых автоматах.

Так, Синтия Джей-Бреннан родом из Сакраменто переехала в Лас-Вегас, чтобы работать официанткой. Она переехала с намерением накопить достаточно денег для учебы в колледже.