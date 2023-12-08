Мужчина из Нью-Йорка выиграл в лотерее $10 млн второй год подряд

Житель Нью-Йорка второй год подряд выиграл в лотерею 10 миллионов долларов, пишет People.

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Уэйн Мюррей из Бруклина недавно выиграл 10 миллионов долларов в скретч-игре 200X.

Декабрьский выигрыш Мюррея стал уже вторым после его победы в августе 2022 года, когда он выиграл приз в размере 10 миллионов долларов по скретч-билету игры Black Titanium.

Оба выигрышных билета он приобрел в одном и том же магазине — H&A Gas & Convenience в Бруклине.

Счастливый победитель решил получить свой выигрыш единовременным платежом в размере $6 122 400 *такова сумма после необходимых удержаний).

После второго выигрыша Мюррей сказал New York Post, что хочет остаться "незаметным".

Хассан Набиль, продавец магазина, в котором Мюррей купил два выигрышных билета, рассказал журналистам, что Мюррей — постоянный посетитель его магазина.

"Он очень дружелюбен с местными жителями и очень щедро тратит свое время. Он мог бы уехать из района после первого выигрыша, но он остался. Деньги меняют многих людей, но он не выпендривается и ничего из себя не изображает. У него все по-настоящему, все по-честному".

"Дважды подряд — каковы шансы? Об этом даже думать нельзя. Это невозможно понять", — продолжает Набиль. "Для него это игра, поэтому он просто продолжает играть".

По данным Нью-Йоркской лотереи, вероятность выигрыша в игре 200X составляет 1 к 3,64 миллиона, а в игре Black Titanium — 1 к 3,53 миллиона.