Новый челлендж в соцсетях: пользователи «едят» воду палочками для суши

Использование палочек при питье воды – новый тренд, который завирусился в социальных сетях, сообщает Hi-Tech.

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Повторить его сможет каждый, для этого достаточно вооружиться стаканом с водой и палочками, которые предназначены для употребления роллов и суши. Необходимо просто окунуть палочки в воду и перенести капельки воды в рот.

Этот челлендж и ему подобные помогают авторам быстро становиться популярными. Некоторые видео набирают от 30 и более миллионов просмотров.