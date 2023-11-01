В Венесуэле приготовили самую длинную сырную палочку в мире

Венесуэла установила рекорд Гиннесса за самый длинный текеньо в мире, пишет Efecto Cocuyo. Длина сырной палочки достигла 15 метров, предыдущий рекорд — 5 метров.

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Событие было приурочено к 246-летию города Лос-Текес, жителей которого также называют текеньо.

Текеньо — палочка из белого сыра в панировке или тесте, которую обычно жарят во фритюре.

Рекордная палочка была приготовлена в 18-метровой фритюрнице, поскольку в процессе готовки может увеличиться в размерах до 20%, "в зависимости от факторов окружающей среды", пояснил министр культуры страны Эрнесто Вильегас.

Над созданием 15-метрового текеньо трудилось около 300 человек. Для приготовления закуски было использовано 55 кг пшеничной муки, 16 кг сыра и 120 л растительного масла. На кухне работали 32 человека, в том числе семья Баэс, которая и придумала текеньо в 1912 году.

В день приготовления блюда правительство Николаса Мадуро передало властям Лос-Текеса сертификат, признающий эту сырную палочку частью культурного наследия Венесуэлы.

Теперь Венесуэла имеет 28 рекордов Гиннесса. Вильегас также отметил, что существует проект по подготовке досье, подтверждающего заявку Текеньо на включение его в списки объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

В 2022 году Венесуэла достигла таких мировых рекордов, как самый долгоживущий человек, самая большая венесуэльская фольклорная группа, танец сальса-касино с самым большим количеством участников, самый длинный подкаст и самая большая экологическая фреска.