На Земле стремительно истощаются запасы пресных грунтовых вод

Данные 40 стран показывают, что запасы пресной воды в подземных источниках существенно сократились. Дефицит грунтовой воды в густонаселённых регионах Земли может возникнуть уже к концу этого века, об этом пишет Nature.

© Runews24.ru

Грунтовые воды, как показывает исследование, являются основным источником пресной воды во многих регионах. Её используют в основном для ирригации, около 70%. Но эта цифра растёт из-за роста населения и изменений климата.

Учёные отмечают, что потребление грунтовых вод, накопление которых зависит от дождей, таяния ледников и снега, значительно выше их восполнения.

Многолетние исследования показали, что наиболее тяжёлая ситуация наблюдается в Испании, США, Иране и Китае. В некоторых районах этих стран подводные горизонты теряли грунтовые воды со скоростью два метра в год.