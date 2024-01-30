Нельзя пересчитывать деньги и рукодельничать: приметы на 30 января

Сегодня православная церковь вспоминает преподобного Антония Чернозерского, которого называли Антоном Перезимником, поэтому по народному календарю 30 января именуется Антоновым днем.

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Как и в другие даты, на тридцатый день первого месяца в году на Руси было положено следовать поверьям и совершать определенные действия, которые должны были завлечь в дом добрых духов и отвести от него нечисть.

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От каких действий сегодня лучше отказаться, а каким, напротив, стоит уделить время – в материале «Рамблера».

Чего нельзя делать 30 января

Сегодня нельзя вышивать, вязать, готовить бобы и чечевицу. Если ослушаться запрета, можно спровоцировать проблемы со здоровьем.

Но это вовсе не означает, что нужно бездействовать: согласно поверьям, не положено в этот день лениться, сидеть без дела, откладывать выполнение каких-либо обязанностей на потом.

В Антонов день на Руси не принято было резать хлеб на две половинки, так как считалось, что данное действие отсрочивает потепление, которого во все времена в середине зимы уже многие ждали.

Не стоит делиться 30 января с окружающими своими долгосрочными планами, иначе не факт, что они сбудутся.

Как во многие другие дни народного календаря, сегодня нельзя ссориться, ругаться, сквернословить, а также хвалиться своими достижениями перед другими. Проявление негативных эмоций редко сулит что-то хорошее, а рассказы о своих успехах могут привлечь внимание завистников.

Что касается финансов, то во избежание утраты денежных средств их сегодня не рекомендуется пересчитывать. А если на улице повстречается потерянная кем-то купюра, то брать ее не стоит.

30 января не самый лучший день и для дальней поездки: наши предки верили, что она не принесет ничего хорошего, а только потерю денег и документов.

Что можно делать 30 января

В Антонов день было принято проводить время дома, в окружении членов семьи и близких людей. Как было отмечено ранее, нельзя было лениться в этот день, а следовало, напротив, наводить порядок в своем жилище, готовить – в общем, занимать себя полезным делом.

Кстати, о яствах: хозяйки 30 января готовили выпечку округлой формы, символизирующей солнце. Делали это для того, чтобы укрепить здоровье.

Также в этот день было принято проводить ритуалы на богатство.

Народные приметы

Несмотря на то что погода в Антонов день считалась обманчивой, наши предки следили за изменениями в ней и верили в их потаенный смысл.