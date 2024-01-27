Когда и почему закрыли журнал "Современник"

Великое значение газеты "Современник" в истории русской журналистики и литературы трудно переоценить. Основанный Александром Пушкиным, первый номер журнала вышел 23 апреля 1836 года. Подробнее об истории издания в материале "Рамблера".

Вначале "Современник" выходил лишь четыре раза в год. Однако его значимость заключалась не только в регулярности выпусков, но и в том, что журнал стал идеологическим центром и площадкой для революционно-демократических идей. Журнал стал трибуной для фигур, таких как Николай Гоголь, Василий Жуковский, Александр Тургенев, Евгений Боратынский, Николай Языков, Алексей Кольцов и многих других великих литераторов.

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Однако, несмотря на значительное влияние на литературную среду того времени, "Современник" испытывал финансовые трудности. Именно поэтому два последних выпуска журнала, которые вышли после смерти Пушкина, были заполнены его собственными произведениями, такими как "Пир Петра I", "Скупой рыцарь", "Капитанская дочка", "Рославлев", "Из А. Шенье" и "Путешествие в Арзрум".

Хотя издание небольшого формата начинало свой путь не с очевидного успеха, со временем оно стало одним из самых влиятельных явлений в русской литературе и журналистике золотого века. Однако, вопреки своей значимости и влиянию, журнал "Современник" столкнулся с трудностями и был вынужден прекратить свое существование.

Основная причина связана с преследованиями и цензурой, которые стали все более ощутимыми в тот период. "Современник", являясь площадкой для выражения демократических и новаторских идей, неизбежно вызывал противодействие со стороны правительства. Сам Александр Пушкин уже в первом номере журнала открыто критиковал цензуру и заявлял о своей намеренности отстаивать свободу слова. По мере развития событий, власть становилась все более недовольной изданием, что постепенно привело к ограничению его деятельности.

Окончательное закрытие издания пришлось на 28 мая 1866 года и поспособствовал этому непосредственно сам император Александр II. Причиной тому стала отчасти нелепая случайность: у Дмитрия Каракозова, совершившего на царя покушение, при обыске всплыли два журнала, одним из которых и был "Современник".