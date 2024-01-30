Начало пандемии и последний живой концерт The Beatles: 30 января в истории

Каждый день в мире происходят события разного масштаба, которые имеют значение для отдельной группы людей, нескольких государств или всего мирового сообщества. Пока мы проживаем обычный день, рождаются люди, печатаются книги, издаются законы, совершаются открытия в различных областях науки.

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«Рамблер» расскажет о памятных событиях, масштабных и не особо, радостных и трагических, которые оставили след в отечественной или мировой истории и датируются 30 января.

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Вспышка COVID-19, 2020 год

Ровно четыре года назад Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. С этого дня миллионы человек из разных уголков мира стали пристально следить за новостями о случаях инфицирования COVID-19, вскоре начали вводиться различные меры предосторожности – от масочного режима до самоизоляции.

Последний импровизированный концерт The Beatles, 1969 год

55 лет назад культовая британская группа выступила на крыше здания студии Apple Corps в Лондоне. День был холодный, ветреный, по прогнозам должен был начаться дождь, но в итоге обошлось. Несмотря на тяжелые условия для живого выступления и недовольство полицейских музыканты отыграли любимые многими композиции, приятно удивив прохожих и обитателей соседних зданий. Вскоре эта дата войдет в историю как день последнего импровизированного концерта битлов и послужит темой для съемок документальных фильмов.

Запуск первого в мире радиозонда, 1930 год

30 января 1930-го года из Аэрологической обсерватории в Павловске для исследования атмосферы был запущен первый в мире радиозонд. Его вес составлял три килограмма. Устройство достигло высоты около восьми километров и зафиксировало температуру минус 40,7°С. Изобретателем радиозонда является советский ученый-метеоролог Павел Молчанов.

Основания киностудии "Мосфильм", 1924 год

Ровно 100 лет назад была основана одна из крупнейших в Европе киностудий, выпустившая такие культовые киноленты, как "Иван Васильевич меняет профессию", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Зеркало", "Мимино", "Обыкновенное чудо" и многие другие.

Впервые в истории применена спасательная шлюпка, 1790 год