День в истории, 1 февраля: знаменательные события

1 февраля произошло множество событий, которые повлияли не только на историю нашей страны, но и на весь мир.

1865 — Президент США Авраам Линкольн подписывает 13-ую поправку к Конституции.

13-я поправка стала первой поправкой к Конституции Соединенных Штатов в период Реконструкции. Поправка гласит:

«Ни рабство, ни принудительное подневольное состояние, кроме как в качестве наказания за преступление, за которое лицо было должным образом осуждено, не должны существовать на территории Соединенных Штатов или любого места, находящегося под их юрисдикцией».

13-я поправка навсегда отменила рабство как институт во всех штатах и территориях США. Помимо запрета рабства, поправка объявила вне закона практику пеонажа. Пеонаж — это когда человека заставляют работать, чтобы расплатиться с долгами. 13-я поправка исключает из статьи о недобровольном подневольном состоянии лиц, осужденных за преступление, и лиц, призванных на военную службу.

13-я поправка к Конституции положила конец рабству и начало достижению равенства для всех американцев.

1884 — опубликовано первое издание Оксфордского словаря английского языка.

1 февраля 1884 года была опубликована первая часть, или фрагмент, Оксфордского словаря английского языка, который считается самым полным и точным словарем английского языка. Сегодня словарь является авторитетным источником информации о значении, произношении и истории более полумиллиона современных и устаревших английских слов.

Работа над словарем началась в 1857 году, когда члены Лондонского филологического общества, считавшие, что не существует современных и безошибочных словарей английского языка, решили создать такой словарь, который бы охватывал всю лексику от англосаксонского периода (1150 г. н. э.) до наших дней. Задуманный как четырехтомный труд объемом 6400 страниц проект, по расчетам, должен был занять 10 лет. На самом деле прошло более 40 лет, пока в апреле 1928 года не был опубликован последний раздел, а полный словарь — более 400 000 слов и словосочетаний в 10 томах — вышел под названием A New English Dictionary on Historical Principles.

1964 – The Beatles попали на первую строчку чартов в США с песней I Want to Hold Your Hand.

Выпущенная 29 ноября 1963 года песня I Want To Hold Your Hand была продана тиражом более миллиона экземпляров только по предварительным заказам. Она стала первым номером один в США для The Beatles и положила начало британскому вторжению в Америку.