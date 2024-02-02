Многие архитектурные сооружения и конструкции, созданные в советскую эпоху, оставили неизгладимый след в облике российских городов и вошли в историю как своеобразные символы того времени.

Одним из таких распространенных и узнаваемых элементов городского ландшафта стал характерный рифленый бетонный забор под названием ПО-2, придуманный отечественным архитектором Борисом Лахманом.

Изначально этот забор задумывался его автором лишь как простое и функциональное решение для ограждения промзон и предприятий. Однако со временем ПО-2 вышел далеко за рамки этих скромных целей и вошел в историю как один из самых узнаваемых и культовых объектов советского градостроительства.

Сегодня забор серии ПО-2 переживает новую волну популярности и вдохновляет молодое поколение художников по всему миру создавать арт-объекты отсылающие к нему.