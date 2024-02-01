Парень посетил Диснейленд по билету 46-летней давности

Предприимчивому американцу по имени Эйблс удалось попасть в Диснейленд в Орландо благодаря "золотому" билету 46-летней давности. О необычном инциденте сообщает New York Post.

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По словам молодого человека, на протяжении долгих лет он хранил билет для посещения Диснейленда 1978 года, которым, как однажды заметил, никто не пользовался.

Не желая тратить под 200 долларов на билет, юноша решил пройти в парк развлечений по его предшественнику, который когда-то был приобретен за скромные восемь долларов.

Как признался рассказчик сам, поначалу сотрудница парка проставила на его билете штамп "пусто", а потом куда-то удалилась. Молодой человек начал переживать, что оригинальный план так и не удастся реализовать, но в итоге женщина вернулась и дала ему "желтый пропуск".