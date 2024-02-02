65 лет со дня трагедии на перевале Дятлова. Какие версии произошедшего существуют?

В 2024 году исполняется 65 лет со дня гибели туристической группы Дятлова.

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Что произошло со студентами и какая версия считается официальной — в материале «Рамблера»

Группа под руководством Игоря Дятлова состояла из восьми мужчин и двух женщин. Большинство из них были студентами или выпускниками Уральского политехнического института. Самому младшим участникам группы был 21 год, а старшему — 38. Игорю Дятлову, руководителю похода, на момент трагедии было 23 года.

Целью 14-дневной экспедиции было достижение горы Отортен (1182 м), расположенной в 20 км к северу от места происшествия. Этот маршрут в тот сезон оценивался как наиболее сложный — ему была присвоена категория III. Все члены группы имели опыт длительных лыжных походов и горных экспедиций. Группа прибыла на поезде в Ивдель 25 января. На грузовике они добрались до Вижая — последнего населенного пункта на севере. Из Вижая 27 января они начали свой поход в сторону Отортена. На следующий день один из участников — Юрий Юдин — был вынужден вернуться из-за болезни. Дневники и фотоаппараты, найденные в районе их последнего лагеря, позволили проследить маршрут группы вплоть до дня, предшествовавшего инциденту.

Поход начался довольно поздно, 1 февраля, и в тот день было пройдено всего 4 км. Лагерь был разбит около 5 часов вечера на склоне Холатчахль в 16 км от горы Отортен. Они поужинали около 6-7 часов вечера, и один или два члена группы вышли наружу, чтобы прогуляться, предположительно Семен Золотарев и Николай Тибо-Бриньоль, поскольку они были одеты лучше остальных. Затем что-то пошло наперекосяк. Предположительно, трагедия случилась в ночь на 2 февраля.

Спустя две недели после пропажи студентов началась поисковая операция — в ней участвовала милиция, студенты-волонтеры и мансийские охотники, которые проживали в той местности.

Сначала нашли первую половину группы, а уже весной — вторую. Палатка студентов была порвана изнутри. Участники группы были раздеты, их тела были покрыты ссадинами и синяками. У некоторых были многочисленные переломы и травмы черепа, а у двух туристов — Дубининой и Золотарева — отсутствовали глаза.

Загадочная смерть туристов привлекла широкое внимание общественности, и споры об истинной причине трагедии не утихают до сих пор.

Официальная версия, опубликованная лишь в 2020 году, гласит, что туристы погибли вследствие лавины. После схода лавины, как предположили следователи, группа решила срочно покинуть палатку. В итоге они погибли от обморожения и переломов, вызванных тяжестью снега.

Всего прокуратура рассмотрела 75 теорий того, что могло произойти с группой Дятлова, но самыми популярными оказались девять из них, в том числе: НЛО, испытание ракеты, ядерный взрыв, ураган, землетрясение на Северном Урале, лавина и даже стычка с иностранными диверсантами.