На Дону кошка спасла хозяев на пожаре

В Красном Сулине кошка спасла хозяев на пожаре. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Жилой дом на улице 1-й Нагорной загорелся утром 2 февраля. Уточняется, что хозяева забыли отключить газовые форсунки на печи. От раскаленной стены загорелось кресло. 16-летнего ребенка, который спал в соседней комнате, разбудила кошка, которая сама пыталась выбраться из горящего дома через окно. Сообщается, что парень не растерялся, разбудил взрослых и вызвал пожарных.