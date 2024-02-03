Предсказывавший весну сурок умер в День сурка в США
Сурок по кличке Мейджор проживал в Центре дикой природы «Второй шанс». Там рассказали, что животное скончалось из-за проблем с сердцем, вызванных возрастом. Мейджору было 10 лет
В американском штате Кентукки умер сурок, предсказывающий наступление весны. Об этом сообщает местная телекомпания LEX 18.
Сурок по кличке Мейджор проживал в Центре дикой природы «Второй шанс». Там рассказали, что животное скончалось из-за проблем с сердцем, вызванных возрастом. Мейджору было 10 лет.
Именно этот сурок предсказывал наступление весны в штате. Его смерть пришлась на День сурка, традиционный праздник в Северной Америке, который отмечают 2 февраля. Журналисты отмечают, что Мейджор успел предсказать наступление ранней весны в понедельник, 29 января. Обязанности умершего животного в Центре дикой природы будет выполнять сурок по кличке Джози Берроу.
Самым популярным местом в США 2 февраля является городок Панксатони в штате Пенсильвания. Туда со всей страны съезжаются люди, чтобы наблюдать за сурком: согласно примете, от того, увидит животное свою тень, выйдя из норы или нет, зависит время наступления весны. В этом году сурок-предсказатель по кличке Фил «объявил», что весна будет ранней.