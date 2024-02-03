Как жители блокадного Ленинграда спасли от морозов сотни деревьев в парках?

К 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в Санкт-Петербурге организовали памятные экскурсии. Горожанам и туристам рассказывают, какой ценой люди спасали не только друг друга, но и парки и сады осажденного города.

Факт – во время блокады Ленинграда не срубили ни одного дерева, наоборот люди на грани выживания шли к деревьям, как к символу жизни и будущего, рассказывает корреспондент «МИР 24» Елена Куршук.

Памятные экскурсии в садах, переживших блокаду, – традиция. А вот погода каждый год в конце января, говорит экскурсовод, всегда разная.

В Михайловском саду больше 200 деревьев отметили 200-летие. Дубы и осины, между которыми гуляли еще императрицы, в блокаду сберегли сотрудники сада.

«Люди, которые уже были доведены голодом до грани, приходили с вилками, с ложками, с ножами пытались сковырять кору, срубить дерево на дрова, и сотрудники садов подходили, начинали беседовать. Успокаивались только после того, как им давали полено и пучок веток», – рассказал ведущий сотрудник научно-просветительского отдела Русского музея Виктор Мельников.

Жили здесь же: коллектив из нескольких человек под руководством старшего садовода Павла Лобанова ежедневно следил за температурой и влажностью, убирал ветки и деревья, пострадавшие от бомбежек. Собирали опавшие листья.

«Потому что, когда они высыхают, становятся очень пожароопасными. Если в них упадет зажигательная бомба, то это сразу начинает гореть», – пояснил Виктор Мельников.

В садах вместо клумб разбили огороды. Выращивали свеклу, петрушку, турнепс, кабачки – все, что неприхотливо.

«Большая часть ленинградцев не знала, как выращивать овощные культуры. Поэтому Всесоюзный институт растениеводства подготовил памятки, что сажать надо зеленым вверх, когда поливать, когда убирать. Они раздавались бесплатно вместе с семенами», – рассказал Мельников.

Эта двухчасовая экскурсия прошла в минус 15. Главный синоптик Петербурга Александр сравнил такие погодные условия с зимой 42-го года.

«Получилось, что совершенно одинаковые средние температуры, хотя в течение декады было распределение разное. Если посмотрим 1942 год (у меня такая историческая книжечка есть), то оттепель пришлась на 5-6 января, в середине декады, а у нас оттепель пришла только 9-10 января», – отметил Колесов.