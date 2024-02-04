«Живые малолетние дети были брошены в овраг» - из доклада о немецких злодеяниях в Днепропетровске

В ночь с 12 на 13 сентября 1941 года … на проспекте К. Маркса было собрано около 11 тысяч человек жителей города, преимущественно женщин, детей и стариков. У собравшихся оккупанты отобрали все личные вещи, построили их в колонны и под усиленным конвоем угнали на территорию лесопитомника к оврагу, где всех расстреляли.