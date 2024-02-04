«Живые малолетние дети были брошены в овраг» - из доклада о немецких злодеяниях в Днепропетровске

«Живые малолетние дети были брошены в овраг и засыпаны землей» - из доклада о немецких злодеяниях в Днепропетровске
4 февраля 1944 года - ровно 80 лет тому назад Народный комиссар государственной безопасности СССР В.Н. Меркулов направил в ЦК ВКП(б) докладную записку о немецких злодеяниях в Днепропетровске, адресованную А.С. Щербакову.
Документ был подписан Меркуловым мягким черным карандашом из набора "Тактика" и имел гриф "Совершенно секретно". Благодаря Великой архивной революции был рассекречен и стал доступен для исследования.
Адресат докладной записки, Александр Сергеевич Щербаков (1901-1945), входил в ближний круг Сталина и занимал в это время ряд ключевых постов.
С февраля 1941 года - кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б). С мая 1941 года - секретарь ЦК ВКП(б). Начальник Совинформбюро с 24 июня 1941 года, в июле 1942 года также назначен начальником Главного политуправления Красной армии.
«По неполным данным, немцы уничтожили в Днепропетровске свыше 29 000 человек мирных советских граждан и зверски замучили около 30 000 чел. военнопленных бойцов и офицеров Красной армии.
В ночь с 12 на 13 сентября 1941 года … на проспекте К. Маркса было собрано около 11 тысяч человек жителей города, преимущественно женщин, детей и стариков. У собравшихся оккупанты отобрали все личные вещи, построили их в колонны и под усиленным конвоем угнали на территорию лесопитомника к оврагу, где всех расстреляли.
Трупы расстрелянных в беспорядке сбрасывали в овраг, а вместе с ними были брошены и засыпаны землей живые малолетние дети. Чтобы заглушить крики и стоны расстреливаемых, были заведены моторы тракторов, и над районом, где проходил расстрел, кружились немецкие самолеты. …
Из 232 тысяч человек, проживающих в Днепропетровске в период оккупации, к приходу Красной армии в город осталось не более 3000 человек. …
По предварительным подсчетам стоимость разрушенных заводов выражается в сумме 662 865 994 рубля, стоимость вывезенного оборудования в Германию исчисляется в сумме свыше 80 миллионов рублей, а общий ущерб, нанесенный немцами промышленным предприятиям города, превышает 860 миллионов рублей. …
Проводится дальнейшее расследование злодеяний немецко-фашистских захватчиков»