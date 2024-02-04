В Екатеринбурге выпавшую с третьего этажа девочку спас сугроб

В Екатеринбурге выпавшую из окна маленькую девочку спас сугроб, в который она приземлилась. Об этом сегодня сообщили в пресс-группе городского управления МВД.
«Предположительно, девочку спасла русская зима. Сугроб, наметенный под окном, смягчил падение», – рассказали там.
Происшествие случилось еще вчера в девятом часу вечера. Как выяснилось, жительница поселка Исток занялась стиркой, оставив полуторагодовалую дочь и четырехлетнего сына одних. Судя по всему, девочка забралась на подоконник, вылезла через открытое окно и упала с третьего этажа. Горе-мать узнала об этом только от соседей.
Сейчас ребенка положили в больницу, но риска для жизни девочки нет. Полицейские уже нагрянули в семью, чтобы выяснить, почему младенец находился в комнате с открытым окном. Пользуясь случаем, в пресс-группе УМВД предупредили других родителей о необходимости «ограничить доступ малолетних к окнам».