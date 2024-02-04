Вкус детства: пять газировок из СССР

Сладкая вода с газами, или газировка, — один из любимых напитков детей и взрослых. Культура потребления газировки с разными вкусами была очень распространена в СССР.

У советских граждан было из чего выбрать: в стране производились напитки с разнообразными вкусами, и каждый мог найти что-то себе по душе. Пять самых популярных газированных напитков из прошлого — в материале «Вечерней Москвы».

«Байкал»

Напиток начал продаваться в 70-х годах. Набрал популярность, так как по вкусу был похож на иностранную пепси-колу. Однако состав «Байкала» выигрывал в сравнении с американским аналогом: кроме воды, сахара и лимонной кислоты, в нем были экстракт зверобоя, корень солодки и элеутерококк. Также «Байкал» содержал ряд эфирных масел. В частности, масло эвкалипта, лимона, лавра и пихты. Благодаря этим ингредиентам напиток имел специфический хвойный привкус, который обожал советский народ.

Ситро

Ситро считался не только вкусным, но и полезным напитком. Вкус газировки состоял из букета цитрусовых — лимона, апельсина и мандарина, а также ванили. В Союзе напиток делали на основе эссенции с добавлением большой дозы витамина С. Благодаря этому его употребление даже рекомендовалось в рамках некоторых диет.

Крем-сода

Вкус крем-соды — сливочно-ванильный, напоминающий микс содовой и мороженого. В народе говорили, что Иосиф Сталин был любителем данного напитка, по этой причине в 30-х годах его производили в большом объеме. Рецепт крем-соды создал грузин Митрофан Лагидзе. Это стало его вариацией рецепта Э. М. Шелдона, созданного в середине XIX века. Аптекарь добавил к муке, бикарбонату натрия и яичным белкам ванилин и кумарин. Крем-сода была одной из самых недорогих и покупаемых газировок.

Тархун

Автором рецепта тархуна также является аптекарь Лагидзе. В XIX веке он придумал делать напиток с добавлением кавказского эстрагона. Массово производить тархун начали только в 80-х. Цвет сладкой воды получался желтым, а фирменный зеленый оттенок он приобретал благодаря красителям. В современных рецептах тархуна красители уже используют не так часто, продавая газировку в бутылках из зеленого стекла.

«Колокольчик»