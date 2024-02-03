Советские вещи, которые можно выгодно продать
Несмотря на то, что СССР прекратил существование более 30 лет назад, теплые воспоминания о той эпохе продолжают жить в сердцах миллионов людей. Советское наследие, культура и искусство до сих пор вызывают восхищение не только в нашей стране, но и за границей.
Союз оставил после себя множество артефактов, за которыми сейчас охотятся множество коллекционеров. Журнал The Voice составил список самых востребованных и ценных вещей ушедшей эпохи.
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