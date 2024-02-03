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Советские вещи, которые можно выгодно продать

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Советские деньги чрезвычайно ценятся среди нумизматов. Стоимость лота зависит от редкости и состояния. За некоторые монеты можно выручить более 100 тысяч российских рублей.
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Советские деньги чрезвычайно ценятся среди нумизматов. Стоимость лота зависит от редкости и состояния. За некоторые монеты можно выручить более 100 тысяч российских рублей. 
© ТАСС
Печатная продукция тоже хорошо продается в интернете.
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Печатная продукция тоже хорошо продается в интернете. 
© ТАСС
Стоимость некоторых советских игрушек доходит до нескольких сотен тысяч рублей.
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Стоимость некоторых советских игрушек доходит до нескольких сотен тысяч рублей. 
© РИА Новости
Удивительно, но швейные машинки советского производства все еще в ходу.
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Удивительно, но швейные машинки советского производства все еще в ходу. 
© ТАСС

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Виниловые пластинки из СССР не столь ценные, как деньги, но также пользуются высоким спросом среди коллекционеров.
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Виниловые пластинки из СССР не столь ценные, как деньги, но также пользуются высоким спросом среди коллекционеров. 
© РИА Новости
Цена на советские подстаканники в интернете доходит до нескольких десятков тысяч рублей.
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Цена на советские подстаканники в интернете доходит до нескольких десятков тысяч рублей. 
© ТАСС
Советские граждане хранили множество посуды высокого качества. Даже сейчас за некоторые чайные сервизы можно выручить кругленькую сумму.
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Советские граждане хранили множество посуды высокого качества. Даже сейчас за некоторые чайные сервизы можно выручить кругленькую сумму. 
© РИА Новости
Вы удивитесь, но цена на некоторые фарфоровые фигурки из СССР доходит до десятков долларов США.
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Вы удивитесь, но цена на некоторые фарфоровые фигурки из СССР доходит до десятков долларов США. 
© РИА Новости
Советские почтовые марки - еще одна страсть коллекционеров.
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Советские почтовые марки - еще одна страсть коллекционеров. 
© РИА Новости

Несмотря на то, что СССР прекратил существование более 30 лет назад, теплые воспоминания о той эпохе продолжают жить в сердцах миллионов людей. Советское наследие, культура и искусство до сих пор вызывают восхищение не только в нашей стране, но и за границей.

Союз оставил после себя множество артефактов, за которыми сейчас охотятся множество коллекционеров. Журнал The Voice составил список самых востребованных и ценных вещей ушедшей эпохи.

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