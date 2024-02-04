В Марокко найдены следы человека возрастом 90 тыс. лет

Исследователи-антропологи из Университете Южной Бретани во Франции обнаружили в Марокко одни из самых древних следов людей на планете. Научная работа ученых была опубликована в журнале Scientific Reports.

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Находка представляет собой две тропы, состоящие из 85 хорошо сохранившихся человеческих следов. По оценкам ученых, они были проложены около 90 тыс. лет назад. Сейчас самыми древними отпечатками являются следы в Южной Африке, которые были оставлены 153 тыс. лет назад.

Две тропы в Марокко, как считают исследователи, оставили по меньшей мере пять человек во время позднего плейстоцена или последнего ледникового периода, который закончился примерно 11 700 лет назад. Датировать отпечатки удалось при помощи метода оптически стимулированной люминесценции, который считается одним из самым точных.