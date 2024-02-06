Каждый день в мире происходят события разного масштаба. Пока мы следуем привычному распорядку дня, рождаются люди, издаются книги, вступают в силу новые законы, совершаются открытия в различных областях науки и пр.

«Рамблер» расскажет о памятных событиях, масштабных и не особо, радостных и трагических, которые оставили след в отечественной или мировой истории и датируются 6 февраля.

Произошло одно из крупнейших в XXI веке землетрясений, 2023 год

Ровно год назад все новостные ленты заполонило известие о двух сильнейших землетрясениях в Турции и Сирии, которые произошли с интервалом в несколько часов. Впоследствии были зафиксированы новые толчки, магнитуда которых также достигала страшной силы. В результате стихийного бедствия в Турции погибло более 50 тысяч человек, а в Сирии – более 8 тысяч человек. Огромное количество людей получило ранения и осталось без дома. Потенциальный размер ущерба от землетрясения варьируется от 4 до 15 миллиардов долларов.

Учреждена ежегодная Премия Улофа Пальме, 1987 год

Эта дата считается днем рождения премии, которая ежегодно присуждается за выдающиеся достижения в правозащитной деятельности. Сумма приза составляет 100 тысяч долларов. Сам Улоф был шведским политиком, лидером Социал-демократической партии Швеции в период с 1969 по 1986 год и дважды премьером-министром.

На престол взошла Елизавета II, 1952 год

Ровно 72 года назад скончался король Георг VI, в связи с чем его 26-летняя дочь Елизавета незамедлительно взошла на престол. Спустя два дня в компании своего супруга Филиппа она приняла присягу Тайного совета и подписала клятву престолонаследия. Когда Елизавета II вышла на балкон Сент-Джеймсского дворца, раздались возгласы "Боже, храни Королеву", а приспущенные двумя днями ранее флаги вновь взмыли вверх. В последующие годы новая правительница примет у себя во дворце Юрия Гагарина, нанесет официальный визит в Западную Германию, Японию и Ватикан, откроет памятник Джону Кеннеди в Лондоне, переживет покушение, привлечет к себе пристальное внимание общественности после гибели принцессы Дианы…

Открылся Центральный академический театр Советской Армии, 1930 год