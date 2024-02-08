Ученые предположили, что Земля могла быть плоской, но временно

Учёные из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании опубликовали занятное исследование. Они смоделировали малоизученное формирование планет на ранней стадии и предположили, что теория о «круглой Земле» не так исчерпывающа, как принято считать.

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Нет, исследователи не опровергли теорию о том, что Земля и другие планеты — круглые. Но, согласно новой гипотезе, в начале формирования планеты могут иметь форму сплющенного по краям овала.

Сейчас главенствует теория, что в ходе аккреции ядра — приращения пыли и газа из окружающего пространства посредством гравитационного притяжения — частицы объединяются равномерно со всех сторон, образуя сферу.

Исследователи отметили, что так и есть, но, вполне вероятно, что происходит это не в самом начале формирования планеты, а позже, в процессе разрастания. Сначала планеты притягивают пыль и газ на своих полюсах.