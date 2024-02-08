Расписанные Виктором Цоем кеды выставили на аукцион за 400 тыс. руб.
Кеды, расписанные рок-музыкантом Виктором Цоем, выставили на аукционные торги со стартовой ценой 400 тыс. руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в компании «Филателистическая студия Игоря Пугачева», которая предоставляет лот для торгов.
«Эти кеды выставили на продажу мои клиенты, друзья Виктора Цоя, для которых он и расписал эти кеды. Они известные люди, поэтому имен публично я назвать не могу. Подтвердить их подлинность может любой эксперт на выбор покупателя хоть до, хоть после совершения сделки», – сказал агентству основатель компании Игорь Пугачев.
Согласно описанию лота, кеды были расписаны Виктором Цоем в 1988 году во время встречи с одним из основателей группы «Агата Кристи» Александром Козловым.
«Поскольку своей мастерской у Виктора не было, большинство работ создавалось им в мастерских своих друзей-художников на случайно попавшихся под руки кусках бумаги, картона, полиэтилена», – отмечается в описании.
Аукцион пройдет 10 февраля в онлайн-формате.
Виктор Цой в 1974–1977 годах учился в художественной школе и затем в училище имени Серова, откуда был исключен.
Впоследствии получил образование резчика по дереву. Был одним из представителей ленинградского андеграунда – объединения «Новые художники».