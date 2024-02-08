Расписанные Виктором Цоем кеды выставили на аукцион за 400 тыс. руб.

«Эти кеды выставили на продажу мои клиенты, друзья Виктора Цоя, для которых он и расписал эти кеды. Они известные люди, поэтому имен публично я назвать не могу. Подтвердить их подлинность может любой эксперт на выбор покупателя хоть до, хоть после совершения сделки», – сказал агентству основатель компании Игорь Пугачев.