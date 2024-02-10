Как в интерьере советских квартир подчеркивали интеллигентность

В СССР подчеркнуть интеллигентность хозяев квартир удавалось благодаря множеству мелких деталей и предметов, которые составляли интерьер и говорили о вкусах и интересах семьи. Подробнее о них читайте в материале "Рамблера".

© Кадр из фильма «Покровские ворота»

После многолетнего пребывания в коммунальных квартирах и полуподвальных помещениях, наличие собственного жилья для советского человека казалось настоящим раем. В эпоху СССР, когда квартиры часто были однотипными, подчеркнуть индивидуальность и самобытность интерьера было довольно сложно, хотя каждый желал добавить что-то свое, придавая своему дому неповторимый вид. В этом процессе роль играли множество мелочей.

Например, путешествия в Прибалтику, такие ее части как Юрмала, Рига или Клайпеда, были особенно популярны среди творческих личностей и интеллигенции. Оттуда привозились сувениры в виде керамических изделий, которые становились частью интерьера, добавляя ему шарм и изысканность. Фотографии с путешествий или карты мира на стенах также являлись показателем широкого кругозора и интереса к другим культурам и странам. Эти элементы не только украшали интерьер, но и отражали желание познавать мир и расширять свой кругозор.

Кроме того, в многих советских домах можно было увидеть кружевные салфетки, соломенные коврики или даже стеллажи с книгами. Каждый из этих предметов придавал интерьеру свой неповторимый колорит и отражал культурные интересы семьи. Например, книги, которые были доступны большинству граждан, часто становились центральным элементом интерьера, выставляясь на специальных полках или стеллажах. На них можно было увидеть разнообразные книжные серии, зарубежных авторов или классику, что свидетельствовало о стремлении к знаниям и образованию.

Другие атрибуты советского интерьера, такие как портреты писателей, не только украшали стены, но и напоминали о ценностях и идеалах, которые вдохновляли хозяев квартиры. Старинная мебель и граммофон с пластинками, также несли в себе определенный символизм и культурное значение. Они добавляли дому неповторимый характер, создавали особую атмосферу уюта и служили индикаторами культурного уровня.