Расписанные Виктором Цоем кеды выставили на торги за 400 тыс рублей

На аукционе представили расписанные рок-музыкантом Виктором Цоем кеды со стартовой ценой 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на компанию "Филателистическая студия Игоря Пугачева", представляющей лот для торгов.

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«Эти кеды выставили на продажу мои клиенты, друзья Виктора Цоя, для которых он и расписал эти кеды. Они известные люди, поэтому имен публично я назвать не могу», – отметил основатель компании Игорь Пугачев.

Он уточнил, что подтвердить подлинность обуви может любой эксперт на выбор покупателя. В описании лота указывается, что кеды были расписаны Цоем в 1988 году во время встречи с одним из основателей группы "Агата Кристи" Александром Козловым.