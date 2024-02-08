Конец жизни Петра Великого и начало голливудской «Аллеи славы»: 8 февраля в истории

Вы когда-нибудь задумывались над тем, как может измениться судьба всего за один день? На самом деле, даты влияют на будущее не только людей, но и народов, и даже целого мира.

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"Рамблер" рассказывает о знаменательных событиях, которые произошли 8 февраля.

Петр Великий умирает

8 февраля 1725 года умирает Петр Великий, император России, и ему наследует его жена Екатерина I.

Правление Петра, ставшего единоличным царем в 1696 году, характеризовалось серией радикальных военных, политических, экономических и культурных реформ, основанных на западноевропейских моделях. Победы России в крупных конфликтах с Персией и Османской империей значительно расширили империю, а поражение Швеции в Великой Северной войне обеспечило России прямой доступ к Балтийскому морю.

Здесь Петр основал новую российскую столицу Санкт-Петербург, и Россия стала крупной европейской державой – в политическом, культурном и географическом отношении.

В 1721 году Петр отказался от традиционного русского титула царя в пользу титула императора. Четыре года спустя он умер.

Начало русско-японской войны

После того, как Россия отвергла план Японии по разделу Маньчжурии и Кореи на сферы влияния, Япония начинает внезапное военно-морское нападение на Порт-Артур, российскую военно-морскую базу в Китае. Русский флот был уничтожен 8 февраля 1904 года.

В ходе последовавшей русско-японской войны Япония одержала ряд решающих побед над русскими, недооценившими военный потенциал своего незападного противника. В январе 1905 года стратегическая военно-морская база Порт-Артур пала перед японскими военно-морскими силами под командованием адмирала Хэйхатиро Того. В марте русские войска были разбиты в Шэньяне (Китай) японским фельдмаршалом Ивао Оямо, а в мае российский Балтийский флот под командованием адмирала Зиновия Рождественского был уничтожен Того возле Цусимских островов.

Эти три крупных поражения убедили Россию в том, что дальнейшее сопротивление имперским планам Японии в Восточной Азии безнадежно, и в августе 1905 года президент США Теодор Рузвельт выступил посредником в заключении мирного договора в Портсмуте (за это достижение позже он был удостоен Нобелевской премии мира.). Япония вышла из конфликта как первая современная незападная мировая держава и нацелилась на большую имперскую экспансию. Однако для России катастрофические действия ее вооруженных сил в войне стали одной из непосредственных причин русской революции 1905 года.

Начало Голливудской Аллеи славы

История Голливудской Аллеи славы восходит к 1953 году, когда Э. М. Стюарт, президент-волонтер Торговой палаты Голливуда , предложил построить Аллею как средство «поддерживать славу сообщества, чье имя означает гламур и азарт в четырех уголках Голливуда».

Неизвестно, откуда Стюарт черпал вдохновение для этой идеи, но некоторые полагают, что она опиралась на потолок исторического отеля «Голливуд», на котором когда-то были нарисованы звезды с именами знаменитостей.

Стюарт назначил исследовательский комитет и нанял архитектурную фирму Periera & Luckman для разработки предложений о том, как будет выглядеть Аллея. В 1956 и 1957 годах было назначено четыре комитета от каждого сектора развлекательного бизнеса — кино, телевидения, звукозаписи и радио — для отбора кандидатов на звание звезд. Предложения от общественности поступали по 150 имен в неделю.