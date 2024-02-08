12 величайших нераскрытых исчезновений всех времен

Реальность такова, что человечество знало много мега-известных личностей, которые просто исчезли. От авантюристов, унесенных морями и небесами, до политических агитаторов, подавленных могущественными силами, против которых они выступали, до беглецов от правосудия, успешно скрывшихся от длинной руки закона.

«Рамблер» рассказывает о 12 людях, выгравировавших свои имена в учебниках истории как личности, которые однажды пропали без следа.

Амелия Эрхарт

Амелию Эрхарт больше всего помнят за ее выдающиеся достижения в авиации. Эрхарт была не просто первой женщиной, совершившей в одиночку перелет через Атлантический океан, но и первым человеком, перелетевшим и Атлантический, и Тихий океан.

Эти подвиги принесли ей прозвище «Леди Линди», что, по общему признанию, является уничижительным отсылкой к коллеге-летчику Чарльзу Линдбергу. Но, к сожалению, полеты — не единственное, что их объединяет. Они оба также связаны с жуткими тайнами, которые продолжают очаровывать публику.

Исчезновение Эрхарт , а также ее штурмана Фреда Нунана продолжает привлекать сыщиков-любителей и по сей день. Самолет, в котором находились Эрхарт и Нунан, исчез 2 июля 1937 года. Эрхарт пыталась установить новый рекорд, став первым человеком, «облетевшим вокруг света по экватору». На самом деле это была вторая попытка Эрхарт сделать это после того, как авария в начале того же года положила конец ее первой попытке всего через несколько дней после начала поездки. Изменение планов, включая изменение маршрута предполагаемого рейса и отказ от CW-передатчика самолета (который ни Эрхарт, ни Нунан не знали, как функционирует), возможно, способствовали исчезновению рейса.

Теории варьируются от того, что у самолета закончилось топливо и он упал в море, до вынужденной посадки на острове Гарднер, ныне известном как Никумароро, примерно в «350 морских милях» от предполагаемой точки приземления.

На сегодняшний день никому не удалось определить место последнего упокоения Эрхарт, которая был официально объявлена мертвой 5 января 1939 года.

Джимми Хоффа

Хоффа, одна из самых значительных фигур в американском рабочем движении, в немалой степени благодаря его собственным усилиям утвердить свою значимость, скорее запомнился из-за своего нераскрытого исчезновения, чем за достижения в политике. \

Хоффа осознавал огромную власть, находившуюся в его распоряжении как лидера Союза возчиков, власть, которую он дополнял своим участием в организованной преступности. Как отмечает Biography, в карьере Хоффы были отмечены как взлеты (переговоры о первом национальном соглашении о грузовых перевозках), так и падения (тюремный срок в 1967 году за «подманивание присяжных, мошенничество и заговор»). Все это поставило его под прицел всех, от бандитов, с которыми он вступил в сговор, до Роберта Кеннеди и федерального правительства.

30 июля 1975 года Джимми Хоффа вышел из дома, чтобы встретиться в ресторане с некоторыми деятелями организованной преступности, пытаясь наладить отношения. С тех пор он так и не вернулся домой.

Хотя останки Хоффы так и не были найдены, и официального ответа по поводу его исчезновения так и не было дано, это не помешало некоторым лицам взять на себя ответственность. Самый яркий пример — Фрэнк «Ирландец» Ширан, чья исповедальная книга « Я слышал, ты красишь дома» была превращена в фильм 2019 года «Ирландец».

Колонисты Роанока

Подвиги авантюриста и писателя сэра Уолтера Рэли в Южной Америке в 1616 году привели к его осуждению за государственную измену и, в конечном итоге, к смерти. Рэли был казнен 29 октября 1618 года, а его останки захоронены в церкви Святой Маргариты в Вестминстере.

Это, пожалуй, мрачный конец для человека, который когда-то пользовалась уважением королевы Елизаветы I, но он все равно намного лучше, чем судьба, постигшая жителей колонии, которую Рэли основал на побережье Северной Каролины.

Рэли основал колонию Роанок на территории нынешней Северной Каролины в 1585 году. Это была попытка создать первую постоянную английскую колонию в Северной Америке. Более 100 колонистов были размещены на Роаноке для развития территории. Однако спустя пять лет корабль посетил этот район и обнаружил, что колонисты исчезли. Единственной зацепкой было слово «ХОРВАТ», вырезанное на стене.

По сей день существует множество теорий о том, что случилось с колонистами Роанока: были ли они жестоко убиты во время резни? Интегрировались ли они в близлежащие общины коренных народов? Но столетия спустя историки так и не приблизились к объяснению того, что случилось с поселенцами в самой печально известной колонии сэра Уолтера Рэли.

Эмброуз Бирс

Когда-то почитаемый как учеными, так и публикой, Эмброуз Бирс практически исчез из американского литературного сообщества. Когда-то его сатирический «Словарь Дьявола» и сборник рассказов «Сказки о солдатах и гражданских лицах» заполняли полки и учебные программы, но теперь автор существует в литературе в основном благодаря одному рассказу – «Происшествие на мосту Оул-Крик», рассказу о Гражданской войне, адаптированному для короткометражного фильма, получившего «Оскар», который позже был показан как эпизод «Сумеречной зоны».

Бирс сам был ветераном Гражданской войны, сражался за Союз и в конечном итоге получил звание первого лейтенанта 9-го пехотного полка Индианы. На самом деле именно желание вновь посетить некоторые из своих старых мест времен Гражданской войны в 1913 году в возрасте 71 года привело к загадочному исчезновению писателя.

wikipedia.org

Путешествия Бирса заставили его проехать через Мексику, где царила революция. Бирс вызвался последовать за Панчо Вильей и его людьми, он смог добраться с ними до города Чиуауа, прежде чем все следы автора исчезли.

Никто, от федеральных агентов до Пинкертонов, так и не смог рассказать об исходе судьбы Бирса, хотя многие предполагали, что его знаменитая вспыльчивая натура могла послужить причиной несчастья. Как сообщила газета LA Times, в 1991 году издатель Джеймс Робертсон якобы обнаружил доказательства, свидетельствующие о том, что пистолет принадлежал не кому иному, как самому Панчо Вилья.

Ди Би Купер

Что случилось с Ди Би Купером после того, как он выпрыгнул из самолета? Никто не знает. Действительно, никто даже не знает, кем был Ди Би Купер еще до того, как сел на этот самолет.

Что мы действительно знаем, так это то, что в канун Дня Благодарения в 1971 году человек, назвавшийся Дэном Купером, совершил самый известный нераскрытый угон самолета в истории. Получив выкуп в размере 200 000 долларов, Купер выпрыгнул из самолета с парашютом, и его больше никогда не видели.

Спустя годы часть денег все же оказалась на северном берегу реки Колумбия. И хотя ФБР закрыло дело, решив направить силы на другие преступления, это не помешало множеству следователей-любителей продолжить поиски человека, стоящего за печально известной историей.

Белль Ганнесс

Спустя немногим более десяти лет после того, как Америка была потрясена поимкой в 1893 году серийного убийцы Холмса и его печально известного «Замка убийств», газеты были наводнены историями об убийце, еще более плодовитом в совершенных преступлениях (14 против 9 Холмса).

Читателей на рубеже веков эта история еще больше возмутила по двум причинам:

в отличие от Холмса этот убийца был иммигрантом из Норвегии; этим убийцей была женщина.

Белль Ганнесс начала свою преступную карьеру со страховых мошенничеств. Дом и магазин ее мужа Мэдса Альберта Соренсона сгорели при «загадочных обстоятельствах», и пара потребовала страховые деньги. Вскоре после этого при загадочных обстоятельствах умер сам Соренсон, и Ганнесс потребовала выплатить ей страховку после кончины мужа.

La Porte County Historical Society

Так началась череда смертей, на которых наживалась Ганнесс, причем страдали как предполагаемые женихи, так и младенцы.

В 1908 году Ганнесс стал подозревать брат одной из ее жертв.

Однако ее фермерский дом сгорел, а внутри были найдены четыре скелета, предположительно Ганнесс и ее приемных детей.

Однако, когда Рэй Лэмфер, наемник Ганнесс, был арестован за поджог и убийство, он рассказал, что Ганнесс сама сожгла фермерский дом и инсценировала свою смерть. Ганнесс удалось уйти от правосудия и бесследно исчезнуть.

Соломон Нортап

Нортап родился свободным человеком в Нью-Йорке в 1808 году. Он женился в 1829 году, у него было трое детей. Чтобы прокормить свою семью, он купил ферму и подрабатывал скрипачом. Однажды, когда он искал работу, его уговорили поехать в Вашингтон, округ Колумбия, с мужчинами, утверждающими, что они работают в цирке. Когда Нортап прибыл, мужчины накачали его наркотическими веществами и продали в рабство.

Нортап пережил жестокость и стал свидетелем зверств, которые многие сочли бы неописуемыми. Но после того, как Соломон добился свободы в 1853 году благодаря Сэмюэлю Бассу и Генри Нортапу, говорить об этих ужасах — это именно то, что начал делать Соломон. Его мемуары «Двенадцать лет рабства» стали бестселлером по всей стране.

Но несмотря на то, что Нортап стал знаменитостью XIX века в Соединенных Штатах и участвовал в лекционных турах, рассказывая о своем опыте, в конце концов он отошел от общественной жизни и в конце концов исчез. Никто не знает дальнейшей судьбы Нортапа, и предполагается, что он умер где-то в 1863 году, хотя тело так и не было найдено.

Агата Кристи

В смерти Агаты Кристи нет никакой тайны. В кончине самого знаменитого автора детективных убийств 20-го века не было никакого мошенничества. Мы знаем, чем закончилась ее история: она умерла по естественным причинам в возрасте 85 лет 12 января 1976 года в своем доме в Уинтербрук-Хаусе.

К 1926 году Агата Кристи опубликовала шесть романов, в трех из которых фигурировал ее самый известный персонаж — Эркюль Пуаро. Агата не смогла понять, что характер героя очень перекликался с ее мужем, полковником Арчибальда Кристи.

В августе 1926 года Арчибальд попросил Агату о разводе, заявив, что влюбился в другую женщину. Агата была ошеломлена, и пока пара оставалась вместе, напряжение между ними росло. 3 декабря того же года Арчибальд сообщил жене о своем намерении поехать навестить «друзей» без нее.

Joop van Bilsen / Anefo

В тот вечер Агата без объяснения причин покинула их дом в Саннидейле. Ее машина была обнаружена на следующий день, что вызвало большую тревогу, и вскоре об этом стали писать в газетах. Подозрения в самоубийстве и другие теории возникали в течение одиннадцати дней, поскольку Агату так и не удавалось найти.

14 декабря Агата оказалась в отеле Swan Hydropathic в Харрогейте, Йоркшир, зарегистрировавшись под именем любовницы мужа. Агата утверждала, что не помнит ни того, что произошло в течение 11 дней, ни того, как она вообще добралась до отеля, а ее поведение можно списать на состояние аффекта. На сегодняшний день никто не знает, что случилось с Кристи во время ее загадочного 11-дневного исчезновения.

Узники Конфедерации после крушения поезда Шохола

Гражданская война занимает особое место в американской истории. Это тщательно задокументировано и зафиксировано, и ревизионисты постоянно стремятся реконтекстуализировать и переосмыслить причину этого исторического события и ключевых игроков.

15 июля 1864 года паровозный поезд Engine 171 перевозил 128 солдат Союза и 833 пленных конфедерата. Поездка из Мэриленда в Нью-Йорк должна была пройти без проблем. Диспетчера в Лакаваксене предупредили, чтобы он останавливал все поезда, идущие на восток, до тех пор, пока не пройдет паровоз 171.

Но из-за недопонимания и четырехчасовой задержки отправления поезд с углем, идущий навстречу Engine 171, пропустил. Два поезда столкнулись в поселке Шхола с силой, которую местные жители сравнили с землетрясением. Среди этого хаоса пятеро солдат Конфедерации, находившиеся в плену, смогли бежать из-под обломков, и больше никогда их не видели и не слышали.

Рауль Валленберг

Если вы когда-либо посещали Мемориальный музей Холокоста США в Вашингтоне, округ Колумбия, вы, возможно, заметили указатель, обозначающий часть улицы Рауль Валленберг-Плейс. Валленберг был выдающимся героем Второй мировой войны, чья работа с Советом по делам военных беженцев спасла жизни тысяч венгерских евреев.

То, что он не стал героем новых голливудских фильмов о своих героических поступках, вероятно, связано с ужасно мрачным и до сих пор нераскрытым исчезновением, которое завершает его замечательную историю жизни.

Шведский бизнесмен Валленберг был завербован Советом по делам беженцев США для поездки в Будапешт в качестве дипломата, чтобы попытаться спасти венгерских евреев во время Холокоста. Валленберг выдал охранные сертификаты от имени шведской миссии, чтобы уберечь евреев Будапешта от депортации, и помог открыть больницы и убежища для уязвимых слоев населения.

В конце декабря 1944 года Советский Союз начал 50-дневную блокаду Будапешта. 17 января 1945 года Валленберга вызвали на встречу с советским генералом Родионом Малиновским.

Он говорил в тот день: «Иду к Малиновскому... то ли в качестве гостя, то ли в качестве арестанта, я еще не знаю».

Валленберг был задержан по подозрению в шпионаже в пользу США. В последний раз его видели с советскими чиновниками 17 января 1945 года. Советские отчеты указывают, что Валленберг умер 17 июля 1947 года в Лубянской тюрьме в Москве, но очевидцы сообщают, что видели его в других тюрьмах после этой даты. Истинная судьба Валленберга до сих пор не известна.

Генрих Мюллер

30 апреля 1945 года в бомбоубежище в Берлине, известном как «Бункер фюрера», Адольф Гитлер и его новая невеста Ева Браун покончили жизнь самоубийством, чтобы не представать перед правосудием советских войск, окруживших столицу.

Чего люди могли не знать, так это того, что Гитлер и его невеста были не единственными людьми в бункере фюрера той ночью, уклонившимися от правосудия. Одному высокопоставленному нацистскому чиновнику удалось спастись, и он так и не предстал перед судом.

Генрих Мюллер был членом Шуцстаффеля и начальником гестапо. Мюллер сыграл важную роль как в погроме «Хрустальной ночи», в результате которого было арестовано более 20 000 евреев, так и в операции «Гиммлер», операции под чужим флагом, призванной создать предлог для вторжения в Польшу.

wikipedia.org

Последний раз Мюллера видели в бункере фюрера 1 мая 1945 года, всего через день после смерти Адольфа Гитлера.

Последние слова Мюллера, которые нам известны, принадлежат Гансу Бауру, который утверждал, что Мюллер сказал: «Мы точно знаем русские методы. У меня нет ни малейшего намерения попасть в плен к русским».

С этого момента Мюллер исчез. Советы предполагали, что Мюллер сбежал на Запад, тогда как ЦРУ считало, что он находится на территории СССР. Но рассекречивание документов как Советского Союза, так и ЦРУ показывает, что ни одно из спецслужб не имело никакой информации о конечном местонахождении Мюллера. На сегодняшний день Мюллер является самым высокопоставленным нацистским чиновником, который никогда не был схвачен и не признан мертвым.

Рейс 370 Малайзийских авиалиний

Исчезновение рейса 370 Malaysia Airlines в 2014 году немало напугало общественность. 8 марта 2014 года Боинг 777-200ER перевозил 239 пассажиров, перелет длился 5,5-часов из Куала-Лумпура в Пекин.

По пути самолет появился на вьетнамских радарах... а потом он пропал.

Транспондер самолета загадочным образом прекратил передачу, а военные радары Вьетнама и Малайзии показали, что гигантский самолет летел на север, но затем повернул на запад, в сторону Андаманского моря и Индийского океана. Автопилот был выключен, предположительно вручную, чтобы повернуть на запад.